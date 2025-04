Messina, domani seduta ordinaria di Consiglio comunale

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina è convocato domani, mercoledì 23 aprile, alle ore 15, in seduta ordinaria, per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale; 2) varie proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio; 3) mozione “Finanziamento attività musicali e sinfoniche del Teatro Vittorio Emanuele”.

