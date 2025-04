Messina: contratto di servizio tra Comune e Atm, domani consiglio comunale

StrettoWeb

Domani, mercoledì 9 aprile, alle ore 18.30, il Consiglio comunale di Messina è convocato in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: Approvazione dello schema del “Contratto di servizio tra Comune di Messina e A.T.M. s.p.a. per l’affidamento in house providing del trasporto pubblico locale urbano e servizi accessori nella Città di Messina” e della “Redazione di affidamento” resa ai sensi dell’allegato A della delibera n. 154/2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dal 5/2/2025; tre mozioni “Finanziamento attività musicali e sinfoniche del Teatro Vittorio Emanuele”, “Acquisto di immobili sul Mercato” e “Invito all’Istituto Autonomo Case Popolari a predisporre un bando pubblico per l’affitto di locali commerciali di proprietà”.

