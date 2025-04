Messina, ok dal consiglio comunale allo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria

StrettoWeb

Il consiglio comunale di Messina, nella seduta odierna, convocato nella tradizionale sede di Palazzo Zanca, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale, già approvato in commissione. Presente in aula il sindaco Federico Basile che ha spiegato la delibera: “il testo unico degli enti locali ci permette questa delibera tecnica per gli enti che stanno uscendo da piano di riequilibrio. Appena che l’aula darà l’ok potremo dare vita ad un bando e vedremo quale istituto bancario presenterà la sua proposta”. Lo schema passa con 30 voti favorevoli ed una astensione (il consigliere Villari).

Successivamente l’aula ha dato l’ok a varie proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio votando anche l’immediata esecutività.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.