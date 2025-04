Messina, ok in commissione al regolamento per il servizio di vigilanza scolastica. Cicala: “puntiamo sulle associazioni delle forze dell’ordine”

StrettoWeb

E’ stato approvato, con 8 voti a favore, 10 astenuti e nessun contrario, nella terza commissione consiliare del comune di Messina, presieduta da Emilia Rotondo, la proposta di delibera numero 24 del 21 febbraio 2025 regolamento comunale per il servizio di vigilanza scolastica da parte delle associazioni di volontariato. Presenti nell’aula del consiglio comunale di Palazzo Zanca l’assessore Roberto Cicala, l’assessore Liana Cannata ed il comandante della Polizia Locale, Giovanni Giardina.

Le spiegazioni di Cicala

E’ stato l’assessore Cicala a spiegare i termini della delibera: “crediamo sia un servizio importante. L’approvazione del regolamento farà partire un bando a cui potranno partecipare le associazioni del Terzo Settore. Puntiamo molto su quelle degli ex forze dell’ordine, in quanto persone esperte e con carisma. Cosa dovranno fare i volontari? Non la viabilità, ma occuparsi di aiutare gli studenti fuori da scuola”.

L’intervento di Carbone

Alcune critiche sono state mosse dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone: “non possiamo gravare, da un punto di vista economico, sulle associazioni che vanno sostenute alla luce del loro lavoro di volontariato”.

