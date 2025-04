Messina, torna a riunirsi la Commissione Ponte sullo Stretto: il nuovo appuntamento | INFO

StrettoWeb

Torna a riunirsi a Messina la Commissione Ponte sullo Stretto, presieduta dal presidente Pippo Trischitta. Il nuovo appuntamento è previsto per martedì 29 aprile alle ore 13.30, per discutere sul seguente ordine del giorno: “Relazione sull’attività svolta dai gruppi di lavoro Ponte sullo Stretto istituiti in seno all’Ordine degli Ingegneri di Messina”. Sarà presente, quale coordinatore dei suddetti gruppi, l’Ing. Franco Cavallaro.

