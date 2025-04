Messina, alla Cittadella SSD UniMe attesa dal big match con Ragusa

StrettoWeb

Si avvia verso l’ultimo atto il Campionato Under 20 di hockey prato che, domenica 6 aprile, con inizio alle 10.30, vedrà in campo la SSD UniMe per un attesissimo big match contro l’HC Ragusa. Sul polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria in palio ci sono punti importanti, quelli che permetterebbero alla truppa universitaria di mantenere al termine della regular season il secondo posto in classifica.

All’andata, lo scorso dicembre, i grigio-azzurri acciuffarono un preziosissimo ed incredibile pareggio esterno: sotto di due reti fino a cinque minuti dal termine, i ragazzi allenati da Coach Giacomo Spignolo raggiunsero la formazione ragusana sul pari con una bellissima rimonta. Domenica si attende un altro match di grande livello ed intensità, con i padroni di casa che partiranno con il vantaggio di avere dalla loro parte due risultati utili su tre: il Ragusa, infatti, ha comunica chance la vittoria perchè Visalli e compagni si trovano in classifica 1 punto sopra rispetto agli iblei e, do conseguenza, anche un pari potrebbe bastare per concludere a regular season con un importante secondo posto. Lontana, invece, la prima pazza, con la Polisportiva Galatea di Catania capolista solitaria del torneo Under 20.

Le parole del coach Spignolo

“Affrontiamo questa gara con l’assoluta tranquillità di esserci preparati nel migliore dei modi – cosi Coach Giacomo Spignolo – Ci conforta, inoltre, la sicurezza di poter schierare la formazione migliore: avremo in campo dopo i due turni di squalifica anche i fratelli Cristian e Davide Visalli, oltre al rientro tra i pali del portiere titolare Ciccio Raffa. In ogni caso, a questo punto del campionato, sappiamo che i risultati nessuno ce li regala e che dobbiamo saperceli conquistare unicamente con le nostre forze. In settimana abbiamo lavorato ulteriormente su quelle che valutiamo essere le nostre armi d’attacco più incisive e, allo stesso tempo, abbiamo cercato di preparare ogni possibile contromossa alle ben note potenzialità ragusane. Il risultato di tanto lavoro ora dovrà dirlo il campo”.

I convocati

Questi i convocati della SSD Unime: Raffa Francesco, Surace Gabriele, Francesco lo Presti, Davide Visalli, Francesco Donato, Cristian Visalli, Cristian La Maestra, Gabriele Raffa, Antonio Soraci, Davide Arena, Cucinotta Piergiorgio, Giacomo Manganaro, Massimiliano Ruggeri, Calogero Damiano, Mondi Franco. All. Giacomo Spignolo

