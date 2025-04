Messina: chiusura della linea tranviaria, conferenza stampa della Rete civica “Partecipazione”

StrettoWeb

Una conferenza stampa è organizzata dalla Rete civica “Partecipazione” e si terrà il 5 aprile alle ore 10:00 a Piazza Cairoli (lato monte) a Messina, per discutere della chiusura totale della linea tranviaria per almeno 18 mesi e delle ricadute sull’utenza e sul servizio pubblico cittadino. Durante l’incontro verranno illustrate alcune proposte concrete per attenuare i disagi che dovranno affrontare i cittadini, e sarà presentata una serie di iniziative che puntano a coinvolgere attivamente la cittadinanza sul tema del trasporto urbano.

