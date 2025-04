Messina, chiusa al transito per frana la strada Piana Cupranì – Madoro

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina si conferma costantemente operativa nel tutelare la sicurezza della circolazione stradale in tutto il territorio. In queste ore, gli uffici tecnici di Palazzo dei Leoni hanno disposto la chiusura immediata al transito della strada di penetrazione agricola Piana Cupranì – Madoro, in corrispondenza del km 2+500, nel Comune di Librizzi. La decisione è scaturita dalle rilevazioni effettuate dalla Polizia Municipale di Librizzi in cui si evidenzia un rischio concreto a causa dal cedimento del terreno in prossimità di una curva, causato dalle abbondanti piogge che hanno colpito la zona nei giorni scorsi.

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha sottolineato il valore strategico di interventi tempestivi e mirati in situazioni di emergenza: “la Città Metropolitana di Messina è sempre pronta a intervenire per garantire la sicurezza della circolazione stradale, mettendo in campo uomini e mezzi operativi. La chiusura della strada Piana Cupranì – Madoro è una misura indispensabile per preservare l’incolumità pubblica e affrontare questa emergenza immediata. Allo stesso tempo, il nostro impegno è rivolto alla ricerca di soluzioni a lungo termine, affinché la mobilità nel territorio sia sostenibile e sicura. Investire nel miglioramento delle infrastrutture e nella prevenzione delle criticità rappresenta una priorità assoluta per la nostra Amministrazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.