Messina, Caronte consegna le borse di studio ai neodiplomati del Caio Duilio nel ricordo di Antonino Donato e Sara Campanella

StrettoWeb

Si è svolta stamane presso l’Auditorium del Gruppo Caronte & Tourist la cerimonia di consegna delle borse di studio C&T, un’occasione per celebrare il merito di 21 neodiplomati dell’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio, studenti che nell’anno scolastico 2023/2024 hanno concluso il loro brillante percorso di studi con il massimo dei voti. La cerimonia, giunta alla sua quattordicesima edizione, conferma il solido rapporto di collaborazione tra Caronte & Tourist e lo storico Istituto Nautico messinese, da sempre fucina di professionisti del mare. Alla cerimonia hanno partecipato la dirigente scolastica dell’ITTL Caio Duilio, la professoressa Daniela Pistorino, la Presidente del Gruppo Caronte & Tourist, Olga Mondello Franza, gli amministratori del Gruppo, Pietro Franza e Vincenzo Franza e il Responsabile delle Risorse Umane e della Comunicazione del Gruppo. Tiziano Minuti.

Il ricordo di Sara Campanella

Nell’aprire la cerimonia, la Tiziano Minuti ha consegnato un momento di intensa riflessione ricordando le giovani vittime di femmicidio degli ultimi giorni, in particolare di Sara Campanella, uccisa nella periferia sud di Messina proprio a poche centinaia di metri dalla sede del Gruppo.

“A bordo, ancor di più che nella società, il maschilismo è ancora dilagante. Crediamo per questo che proprio dai luoghi di lavoro a matrice prevalentemente maschile come quello marittimo si possa innescare una piccola rivoluzione e per questo, negli anni, abbiamo investito in corsi di formazione sulla parità di genere per i nostri dipendenti – ha dichiarato Minuti – La vera grande rivoluzione, però, crediamo possa partire dalla scuola, nel corso dell’età più bella ma anche quella più fragile dove i tabù, per decenni perpetrati, a nulla servono se non ad alimentare distorsioni e tragedie”.

“La tragedia dei giorni scorsi ha unito tutti verso una volontà di cambiamento. Siamo consapevoli che le generazioni precedenti, figlie di un sistema patriarcale, non siano sempre riuscite a dare l’esempio migliore ma siamo convinti che questi ragazzi, invece, possano incarnare il cambiamento: è responsabilità di tutti noi predicare il rispetto reciproco”, ha aggiunto l’AD Pietro Franza.

Borse di studio intitolata in memoria dell’ufficiale Antonino Donato

Momento ulteriormente toccante è stato poi quello della consegna di una delle borse di studiointitolata in memoria dell’ufficiale Antonino Donato, già studente del Duilio, prematuramente scomparso in un tragico incidente sul lavoro. A ricevere la borsa di studio e la targa Alessio Busà, neodiplomato appartenente all’indirizzo Conduzione del Mezzo Navale, lo stesso indirizzo di studi che frequentò Antonino Donato.

“Ricordiamo con profondo dolore uno di noi, l’ufficiale Antonino Donato, professionista esemplare e ragazzo di straordinario valore umano. Con questa borsa di studio vogliamo che Nino continui a vivere nella mente e nel cuore di tutti i suoi giovani colleghi futuri ufficiali” ha spiegato Tiziano Minuti. “La sicurezza sul lavoro è un tema cogente. Vogliamo che questi giovani talenti che oggi premiamo crescano in un ambiente lavorativo dove la sicurezza non sia mai sacrificata ad altri obiettivi.”.

Alla cerimonia ha partecipato anche la famiglia di Antonino Donato, in particolare la madre che, con profonda commozione, ha condiviso il ricordo del figlio, esprimendo sincera gratitudine verso Caronte & Tourist, il Caio Duilio e tutti i presenti per il loro costante impegno nel mantenerne viva la memoria. È poi proseguita la cerimonia con la consegna delle borse di studio alla presenza delle autorità.

Le parole di Pistorino

“È per me fonte di grande orgoglio e soddisfazione che anche per l’anno scolastico 2023/24 l’Istituto da me diretto sia destinatario delle borse di studio Caronte & Tourist“, ha affermato Daniela Pistorino, dirigente scolastico del Caio Duilio. “La generosa e proficua collaborazione con la società Caronte & Tourist, che consente agli studenti più meritevoli del Caio Duilio di beneficiare di un confronto diretto con il mondo del lavoro, rappresenta un’opportunità importante per i ragazzi e per l’istituzione nella sua interezza. Certamente riconoscente per l’attenzione profusa dai vertici aziendali nei confronti del Duilio, auguro a tutti gli studenti, premiati e non, una vita professionale ricca di successi e con il ‘vento in poppa’.”

Sono in totale undici i neodiplomati con lode, insieme a Busà, ad aver ricevuto una borsa di studio e l’opportunità di un imbarco formativo di due mesi su una nave della flotta Caronte & Tourist: Francesco Alessandra, Gianluca Caci, Emanuele Celi, Petru Stefan Ciurca, Luigi De Salvo, Fernando Crevin Shenith Mihindukulasuriya Mirisage, Christian Puglia, Stefano Tramaglino e Kevin Giorgianni.

Altri undici giovani diplomati saranno ospitati da Caronte & Tourist sulle proprie navi per un imbarco formativo di due mesi: Francesco Bitto, Tristan Zyred Alcantara, Federico Forte, Placido Maisano, Antonino Visalli, Sergio Quartarone, Giuseppe Cacciola, Emanuele Perrone, Denys Ilienko, Simone Nunzio Maria Cavallaro e Alessio Rizzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.