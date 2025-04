Messina, al via le candidature per l’attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale | INFO

StrettoWeb

Il Comune di Messina, in qualità di capofila del Distretto Socio-Sanitario D26 – Area Omogenea n. 3, ha pubblicato un Avviso Pubblico per la selezione di enti profit e no profit già accreditati con la Regione Siciliana per i Servizi per il Lavoro, al fine di attivare Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) a favore di cittadini in difficoltà economica o beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI). L’iniziativa, finanziata attraverso il “Fondo Povertà – Quota Servizi” per l’annualità 2022, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e l’autonomia personale mediante percorsi formativi e professionalizzanti. I tirocini saranno attivati in base a specifici progetti individuali, in collaborazione con enti promotori e aziende ospitanti del territorio. Si tratta di un’opportunità concreta per costruire percorsi di inclusione sociale e contrastare la povertà, investendo nelle competenze e nella dignità del lavoro.

Possono partecipare in qualità di soggetti promotori gli enti accreditati per i Servizi per il Lavoro presso la Regione Siciliana, in possesso di una sede operativa nel Comune di Messina. Possono essere coinvolte come soggetti ospitanti imprese private regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, in possesso dei requisiti di legge e idonee ad accogliere i tirocinanti.

Come partecipare: gli enti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso, inviando la documentazione richiesta via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it con oggetto: “Manifestazione di interesse SOGGETTI PROMOTORI TIROCINI DI INCLUSIONE”. L’elenco degli enti promotori idonei sarà stilato secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. I tirocinanti potranno scegliere liberamente l’ente promotore cui rivolgersi, favorendo un incontro mirato tra domanda e offerta.

