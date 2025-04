Messina, boom per il crocierismo. Caruso in commissione: “previsti 800 mila turisti, la nostra città è ben visitata”

StrettoWeb

Il crocierismo a Messina sta raggiungendo picchi importanti. E’ ormai da anni che la città dello Stretto a mantenere numeri di tutto rispetto, facendo conoscere a numerosi turisti le bellezze della Sicilia. Nella terza commissione consiliare, presieduta da Emilia Rotondo, è stato audito Enzo Caruso, assessore alla cultura ed al turismo della Giunta Basile. Nel suo discorso, Caruso ha detto: “in questo 2025 sono previsti ben 800 mila crocieristi a Messina, con un 30% che si reca a Taormina e con un 70% che rimane qui”.

“Cosa fanno i turisti a Messina? In tantissimi vanno a Cristo Re ma, in generale, la nostra città è ben visitata. Servizio civile? Sì, avremo 4 volontari che saranno importanti per l’accoglienza dei visitatori. Palacultura? Sarà possibile visitarlo. Abbiamo, inoltre, fatto degli accordi con delle aziende che propongono la visita di Scilla via mare ma anche la scoperta dei laghi di Ganzirri o la pesca del pesce spada a Torre Faro”, rimarca Caruso.

