Messina: la benedizione delle Palme nel ricordo di Sara Campanella, tantissima gente a Piazza Duomo | FOTO

Tantissimi cittadini si sono radunati a Piazza Duomo, a Messina, per la benedizione delle Palme durante la Messa officiata da Mons. Giovanni Accolla. Una domenica dove è stata ricordata Sara Campanella, la giovane vittima di femminicidio proprio nella città dello Stretto. Saranno tantissimi gli appuntamenti in programma a Messina nella Settimana Santa che è proprio iniziata oggi.

La Domenica delle Palme

In questa ricorrenza si ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme e con questa festività ha inizio la Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo che ha come fulcro la Morte e la Resurrezione. L’episodio rimanda alla celebrazione della festività ebraica di Sukkot, la “festa delle Capanne”, in occasione della quale i fedeli arrivavano in in pellegrinaggio a Gerusalemme e salivano al tempio. Ciascuno portava in mano e sventolava il lulav, un piccolo mazzetto composto dai rami di tre alberi, la palma, il mirto e il salice.

