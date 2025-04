Messina, Atm e Comune ricordano Sara Campanella

StrettoWeb

ATM e il Comune di Messina ricordano Sara Campanella e “si uniscono al dolore della famiglia e degli amici. Per non dimenticare, la frase di Sara è stata scritta sulle pensiline di Piazza Unione Europea e Via Tommaso Cannizzaro, fronte al Rettorato. Un messaggio importante, per riflettere e per ricordare, ogni giorno, che il silenzio non può vincere. Sara continuerà a vivere nel cuore della nostra comunità, come simbolo di forza, consapevolezza e lotta contro la violenza di genere”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.