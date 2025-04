Messina: tutti gli appuntamenti della Settimana Santa, momento clou la processione delle Barette

StrettoWeb

Gli assessori alle Politiche culturali Enzo Caruso e alla Protezione civile Massimiliano Minutoli hanno illustrato oggi, a palazzo Weigert, le iniziative promosse dal Comune di Messina in occasione della Settimana Santa. All’incontro hanno partecipato anche le Confraternite cittadine del SS. Crocifisso il Ritrovato e della Maria SS. della Mercede, rappresentate rispettivamente dal governatore Pietro Corona e dal commissario Fortunato Marino, e l’avv. Giuseppe Santoro, in rappresentanza della Fondazione Bonino Pulejo, che ha sostenuto la realizzazione delle nuove casacche dei portatori.

Le parole di Caruso

“Come da tradizione – ha evidenziato l’assessore Caruso – si rinnova l’appuntamento della Settimana Santa e, a nome del sindaco Federico Basile e dell’Amministrazione tutta, esprimiamo, insieme al collega Minutoli, un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione del programma, che quest’anno è ancora più articolato. Il momento principale sarà la processione cittadina delle Barette, che per storia e numeri è seconda soltanto a quella della Vara. Le Barette fanno parte del patrimonio artistico, storico e culturale della nostra città e sono testimonianza di unione per la nostra comunità nel segno della fede e della devozione ed occasione di interesse turistico e attrattivo anche per i visitatori presenti in città e per quelli provenienti dai Comuni limitrofi”.

“Predisposto il piano di sicurezza”

L’assessore Minutoli ha proseguito gli interventi, sottolineando che “é già stato predisposto il piano di sicurezza per un’efficiente organizzazione delle manifestazioni previste dal programma. Si raccomanda alla cittadinanza e ai turisti di prestare sempre la massima attenzione, rispettando le disposizioni vigenti. Ringrazio il Corpo di Polizia municipale, le nostre Aziende partecipate per i servizi e i mezzi che forniranno, i volontari di Protezione Civile e tutti coloro che a vario titolo collaboreranno con noi. Messina é pronta a godere di una secolarità che si tramanda nel tempo”.

Marino e Corona spiegano la processione delle Barette

Il commissario Marino ha ricordato che “la Processione delle Barette non si è mai fermata (tranne che nel periodo del Covid). Neppure dopo il catastrofico terremoto del 1908, poiché si svolse regolarmente a Pasqua del 1909”. Il governatore Corona, insieme a Marino, ha ringraziato “l’Amministrazione Basile per il supporto, dichiarando che, come già avvenuto di recente, su iniziativa del Comune, saranno riproposte le bande musicali al seguito delle Barette, insieme alle Maddalene, i Babbaluci, le Biancuzze e i Tamburini, elementi caratteristici della secolare Processione del Venerdì santo. La novità è rappresentata dai portatori che indosseranno una casacca rossa, il colore della passione”.

Programma Settimana Santa e Processione delle Barette 2025

Eventi organizzati dalla Confraternita Ss. Crocifisso

Mercoledì Santo – Nuovo Oratorio della Pace

Ore 10,00 – 13,00 Inaugurazione del Museo della Processione e visita guidata alle Barette

Per le scuole e per i gruppi, su prenotazione, visite guidate all’interno del Nuovo Oratorio della Pace dove si possono ammirare le Barette e il piccolo museo con i cimeli della processione.

Ore 18,00 – Santa Messa

Ore 18.45 – Tavola rotonda sulla Processione delle Barette “Cultura, Tradizione e Spiritualità del popolo messinese”

Saluti Istituzionali

Dott. Federico Basile, Sindaco di Messina

Prof. Enzo Caruso, Assessore Cultura e tradizioni popolari

Interventi:

Mons. Roberto Romeo, Delegato Arcivescovile per la Basilica Cattedrale di Messina, Assistente spirituale Confraternita SS. Crocifisso il Ritrovato

Prof. Giacomo Sorrenti, Storico

Dott. Mario Sarica, Direttore del Museo della Cultura e Musica popolare dei Peloritani

Giovedì Santo

ore 18,30 – Basilica Cattedrale

Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini” e rito della “lavanda dei piedi” con la partecipazione dei confrati. Un momento intenso di fede nella vigilia della Processione delle Barette.

Ore 23.00 – 24,00. Adorazione Eurcaristica comunitaria e personale.

Ore 20.00 – 24.00. Nuovo Oratorio della Pace

Visita alle Barette

Venerdì Santo

ore 17,30 – Basilica Cattedrale

Solenne celebrazione Liturgica della Passione del Signore

Ore 18,00 – Nuovo Oratorio della Pace

Processione delle Barette

itinerario:

Uscita dalla Chiesa Nuovo Oratorio della Pace, Via XXIV Maggio, Via S. Agostino, Corso Cavour, Via T. Cannizzaro, Via G. Garibaldi, Via I Settembre, Piazza Duomo (sosta per ricevere la Benedizione impartita da S.E. l’Arcivescovo), Via Oratorio S. Francesco (a ‘nchianata di Varetti), Via XXIV Maggio, rientro in chiesa.

Segue la consueta distribuzione, ai portatori, dei pani di cena e dei fiori che saranno portati, per tradizione, sulle tombe dei defunti.

Saranno presenti nella processione Confraternite, Associazioni Religiose della Città e fedeli accompagneranno la processione illuminando il percorso con le torce a vento, facendo ala ai gruppi statuari, i gruppi storici delle “biancuzze”, dei “babbaluci”, delle Maddalene, i tamburini dell’Associazione Culturale Rione Panzera di Motta Sant’Anastasia e le Bande musicali di Camaro, Bordonaro, Faro Superiore, Santo Stefano Briga, Contesse, Santo Stefano Medio, Salice.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.