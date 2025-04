Messina, 45enne austriaco ruba 4 computer dagli uffici della Caronte & Tourist

StrettoWeb

Agenti della Polizia di Stato di Messina, durante un servizio di vigilanza all’interno della stazione centrale, hanno proceduto all’arresto di un 45enne austriaco trovato in possesso di materiale informatico sottratto dagli uffici della società di navigazione Caronte & Tourist. Il cittadino austriaco, soggetto senza fissa dimora indagato pochi giorni prima per il reato di ricettazione in quanto trovato in possesso di presidi medici asportati da un pronto soccorso, è stato sottoposto a controllo dai poliziotti della Sezione Polizia Ferroviaria di Messina e trovato in possesso di 4 notebook ed altro materiale informatico che custodiva nello zaino, del cui possesso non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

Il lavoro congiunto di Polfer e Volanti, già sulle tracce dell’uomo, corroborato dalle informazioni reperite anche grazie alla visione delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, hanno portato al fermo di P.G., convalidato dal GIP del Tribunale di Messina che ha applicato, nei confronti dell’indagato, pluripregiudicato, la misura della custodia cautelare in carcere.

