Meloni sul decreto bollette: “misure concrete contro il caro energia, non ci fermeremo qui”

“Con l’approvazione definitiva al Senato del decreto bollette, il governo mette in campo misure concrete per sostenere famiglie e imprese di fronte al caro energia. Lo facciamo attraverso un investimento di circa 3 miliardi, destinato ad alleggerire le bollette, promuovere l’efficienza energetica, tutelare i più vulnerabili e chi produce”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo che ieri a Palazzo Madama è arrivato il via libera finale al testo.

“In particolare – ricorda la premier – per le famiglie con un Isee fino a 25mila euro, prevediamo un contributo straordinario di 200 euro. Per le famiglie con redditi più bassi che già percepiscono il bonus bollette, si tratta di un contributo aggiuntivo, con il beneficio complessivo che può raggiungere i 500 euro”. “Non ci fermeremo qui: continueremo – assicura – a lavorare con serietà e determinazione per contrastare il caro energia e aiutare chi ha bisogno”.

