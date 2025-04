Melicucco, l’Istituto Comprensivo promuove la legalità: tre incontri con l’Arma dei Carabinieri

StrettoWeb

Promuovere la cultura della legalità tra i più giovani: è questo l’obiettivo al centro delle iniziative organizzate nei giorni scorsi dall’Istituto Comprensivo di Melicucco, guidato dalla dirigente Emanuela Cannistrà. Un ciclo di tre incontri, realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha coinvolto gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Gli appuntamenti hanno avuto come obiettivo la prevenzione dell’illegalità e l’educazione a comportamenti responsabili e consapevoli, fondamenta di una società civile.

Il primo incontro, dal titolo “La sicurezza stradale. Un viaggio responsabile”, ha visto protagonisti gli studenti delle classi quinte e delle prime medie. A guidare la riflessione è stato il maresciallo maggiore Emilio Valentino, in servizio presso la sezione radiomobile dei Carabinieri di Gioia Tauro. Si è discusso di sicurezza stradale, rispetto delle regole, pericoli legati alla distrazione e comportamenti corretti in qualità di pedoni o ciclisti.

Il secondo appuntamento ha segnato l’avvio del progetto “I Carabinieri e i giovani”, promosso a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme all’Arma, in occasione del 211° anniversario della sua fondazione. A incontrare gli studenti della classe 2ª sez. C del plesso “Carlo Levi” è stato il maresciallo Marco Spada, della stazione dei Carabinieri di Melicucco. L’iniziativa punta a sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole, alla cittadinanza attiva e ai valori della Costituzione.

A chiudere il ciclo di eventi è stato il convegno “Crescere nella legalità”, che si è svolto lo scorso mercoledì presso la Casa Canonica parrocchiale alla presenza degli allievi delle classi seconde e terze del scuola secondaria. All’iniziativa hanno partecipato la dirigente Cannistrà, l’assessore con delega alla Pubblica Istruzione del Comune di Melicucco, dott.ssa Andreina Condoluci; il maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Melicucco, Marco Spada; il capitano del Nucleo Operativo Radiomobile di Gioia Tauro, Samuele De Cintio; e l’ex deputato della Repubblica Italiana, onorevole Angela Napoli.

Tanti, anche in questa occasione, sono stati gli interventi dei giovani alunni di Melicucco, pronti a porre domande, confrontarsi e riflettere insieme agli illustri relatori intervenuti, dopo aver ascoltato le loro testimonianze di vita e professionali. Trait d’union di tutti gli incontri è stata la necessità di vivere in una società giusta, sicura, rispettosa delle persone e delle regole. Una società in cui sia predominante il senso di responsabilità e in cui si possa avere il coraggio di fare la scelta giusta, anche quando sembra la più difficile da intraprendere.

