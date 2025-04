Mattiani e la lotta al randagismo in Calabria: “contrastarlo è un’esigenza prioritaria”

StrettoWeb

Il fenomeno del randagismo rappresenta un grave e diffuso problema da combattere per le implicazioni che questo può avere sulla salute pubblica, ma anche sul benessere degli animali. Sulle strategie da mettere in campo è intervenuto il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani: “il tema del randagismo è un tema molto complesso, che va affrontato con massima attenzione e serietà, perché ad essere coinvolti sono interessi particolarmente rilevanti, quali la salute pubblica e il benessere dell’animale stesso. Ecco che allora è fondamentale ideare delle azioni incisive che possano consentire di combattere con efficacia il fenomeno e di ridurre quanto più possibile le implicazioni negative”. Esordisce così il Consigliere Regionale sul problema del Randagismo che rimarca l’impegno della Regione Calabria tema.

“In Consiglio Regionale abbiamo approvato una apposita Legge sulla promozione del benessere degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo. Da quel momento il lavoro non si è certamente interrotto. Difatti, insieme agli Uffici dell’Asp di Reggio Calabria che ringrazio per l’impegno costante che stanno riservando anche a questa battaglia, stiamo dando attuazione a questa Legge Regionale che considero davvero un ottimo testo normativo che pone la Calabria all’avanguardia nella lotta al randagismo”.

Prosegue ancora il Consigliere Regionale: “per il contrasto al randagismo nel territorio reggino stiamo mettendo in campo specifiche azioni che reputo di particolare rilevanza. E’ stato adottato il programma operativo per il contrasto al randagismo nel territorio della Provincia di Reggio Calabria per l’anno 2025, mentre insieme agli Uffici dell’azienda sanitaria abbiamo ideato specifiche strategie finalizzate a ridurre il numero di cani vaganti e, quindi, stabilizzare la popolazione canina diminuendo il tasso di mortalità e la riproduzione incontrollata. Ciò al fine di ridurre i rischi per la salute pubblica, inclusi morsi, incidenti stradali e malattie zoonotiche come rabbia, leishmaniosi ed echinococcosi, ridurre il traffico illegale e il commercio abusivo di cani. L’obiettivo è proprio quello di tutelare la salute pubblica, ma evidentemente anche il benessere dell’animale, prima di essere affidato e/o reimmesso sul territorio. In questa nostra strategia, un ruolo importante verrà ricoperto dalle Associazioni di categoria regolarmente iscritte nell’Albo Regionale”.

Infine, l’invito a partecipare all’incontro sul tema “Randagismo”:

“proprio per parlare della grande battaglia che stiamo portando avanti contro il randagismo, per inquadrare dal punto di vista normativo la tematica, per parlare anche della distribuzione delle competenze tra Enti e presentare il nuovo piano di sterilizzazione 2025, l’appuntamento è il 16.04.2025 dalle ore 16:00 presso la Sala “F. Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria. Un importante momento di condivisione del lavoro che si sta portando avanti con chi quotidianamente si occupa del benessere e della salute degli animali, ma anche di confronto con rappresentanti Istituzionali, Associazioni e Cittadini. L’invito che faccio a tutti è di partecipare numerosi”.

