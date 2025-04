Marsala ko a Siracusa: ora contro Caltanissetta per evitare i Playout

StrettoWeb

Nella penultima giornata della regular season non riesce il colpo a Siracusa della Nuova Pallacanestro Marsala nel tentativo di fare un salto in avanti verso i playoff o, quanto meno, l’aggancio al nono posto che vale automaticamente la permanenza in Serie C senza passare per i playout previsti dal decimo al tredicesimo posto. Il Basket Siracusa comanda per tutto l’incontro nonostante gli assalti della NPM che a meno di 2′ e mezzo dalla sirena finale si porta fino al -1, ma termina 91-84 con 25 punti personali a testa per Peral Solana e Tartamella.

Nel primo quarto gli aretusei allungano fino a +11 con un break corale che porta al 18-7 dopo 7 minuti e mezzo. A tenere a galla la NPM sono Stankovic e Tartamella, con Farruggia gravato già da due falli. Nel finale Cucchiara va subito a segno dall’arco e poco dopo subisce fallo e fa 2/2 dalla lunetta limitando lo svantaggio in chiusura di tempo sul risultato di 26-14.

La seconda frazione si apre con la risposta dei lilybetani, a canestro con Donato e due volte con Niang, che riducono lo svantaggio a -6 dopo poco più di un minuto. A metà tempo i padroni di casa accelerano però a +14 per opera principalmente di Alescio. La controrisposta della NPM si concretizza con Tartamella e Miculis. Prima del riposo lungo Stankovic spinge gli azzurri a -4 con il quarto che si chiude sul 43-39.

Nel terzo periodo il Siracusa Basket colpisce quattro volte dai 6,75 metri con Carpinteri, Peral Solana e Montanari e accelera ancora a +13, ma nel finale Donato dal campo e della lunetta e la tripla di Stankovic a 14” dall’ultimo riposo riducono lo svantaggio a -5. Peral Solana dalla lunetta chiude il tempo sul 66-59.

Nell’ultimo quarto dopo 3′ la NPM si porta a -3 sul 70-67 con Miculis e Donato, ma i siracusani ristabiliscono le distanze e vanno a +10 con Peral Solana dalla lunetta e dall’arco e Gojkovic, che però al 6′ esce per quinto fallo. Stankovic e Donato sospingono i marsalesi a -1 sul 79-78 con 2 minuti e mezzo da giocare. Prima Montanari e poi Carpinteri a meno di un minuto dal termine colpiscono dall’arco, ma è ancora Cucchiara da tre a riportare gli azzurri -4 con 43” sul cronometro. I locali però vanno due volte in lunetta e chiudono l’incontro sul 91-84.

Se sarà salvezza diretta o playout si deciderà dunque all’ultima giornata nella gara casalinga contro il fanalino di coda Invicta Caltanissetta, squadra ormai retrocessa in DR1. Nell’occasione la NPM, attualmente decima, oltre che a puntare alla vittoria, dovrà sperare in risultati favorevoli delle dirette avversarie dall’ottavo all’undicesimo posto. La gara è prevista al PalaMedipower Domenica 13 Aprile alle 18:00.

Tabellino Siracusa Basket-Nuova Pallacanestro Marsala 91-84

Parziali: 26-14, 17-25, 23-20, 25-25.

Siracusa Basket: Carbone 2, La Iacona ne, Peral Solana 25, Bonaiuto, Parlato ne, Carpinteri 14, Alescio 20, Gojkovic 17, Gionfriddo ne, Montanari 13, Zerilli, Amenta ne. All. Bonaiuto G.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 4, Miculis 12, Cucchiara 8, Abrignani, Donato 11, Linares, Gentile, Mercogliano ne, Stankovic 16, Gerardi ne, Tartamella 25, Niang 8. All. Grillo G.

Arbitri: D’Amore C. e Gazzara M. di Messina

