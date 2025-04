Marina di Gioiosa, Rocco Femia (Cuore e Futuro): “uno dei miei sogni? Trasformare le contrade in borghi turistici di qualità”

StrettoWeb

“Un ambizioso ma realizzabile progetto di riqualificazione e valorizzazione per tutte le contrade interne di Marina di Gioiosa Ionica. L’iniziativa mira a trasformare queste aree, spesso custodi di tradizioni autentiche e paesaggi suggestivi, in veri e propri borghi di qualità, capaci di attrarre un turismo consapevole e di migliorare la qualità della vita dei residenti, attraverso servizi e presenza sul territorio”. Queste le parole di Rocco Femia, candidato a Sindaco per il movimento politico “Marina di Gioiosa Cuore e Futuro”.

“Le contrade interne – prosegue Femia – rappresentano un patrimonio inestimabile per la nostra città, con la loro storia, la loro cultura rurale e la loro bellezza naturale. Marinaro, Torre Galea, Camocelli, Spilinga, Ligunia, Iunchi, Massari, Serraglio, S.Anna, S.Pietro, Lenza, Porticato, Drusu’ per citare alcuni tra i principali ma spazio anche per altri, magari aggregando realtà locali. Tuttavia, negli anni, molte di queste aree hanno subito un progressivo spopolamento e un indebolimento del tessuto sociale ed economico. Vogliamo mettere in campo un progetto di valorizzazione di tutti i borghi che si articolerà in diverse fasi con interventi mirati e senza dimenticarsi di nessuna area. In primis una riqualificazione urbana e architettonica, con il recupero, e ove possibile restauro, di edifici storici. Sarà indispensabile, alla luce della situazione attuale, un miglioramento della viabilità interna e la riqualificazione di spazi pubblici e la conseguente armonizzazione dell’arredo urbano con il contesto paesaggistico”.

Il candidato a Sindaco prosegue sottolineando come il progetto mira “al miglioramento all’accesso a servizi e al potenziamento della connettività digitale, puntando anche al turismo dei cosiddetti “nomadi digitali”, professionisti che utilizzano la tecnologia per lavorare da remoto da splendidi angoli del mondo. Sarà importante anche supportare ed incentivare l’artigianato tipico, l’agricoltura di qualità e le produzioni enogastronomiche locali, favorendo la creazione di filiere corte e la promozione dei prodotti del territorio. Non ultimo valorizzare le risorse paesaggistiche naturali”.

L’idea promossa da “Cuore e Futuro” guarda alla promozione turistica integrata, con la creazione di un’offerta integrata esperienziale che integri la scoperta dei borghi con la partecipazione ad eventi culturali e tradizionali e la totale fruizione del patrimonio naturale. Questo progetto nasce dalla consapevolezza del grande potenziale inespresso delle contrade interne e dalla volontà di invertire la tendenza allo spopolamento, offrendo nuove opportunità di sviluppo sostenibile e di crescita per l’intero territorio.

“Crediamo fermamente – conclude Rocco Femia – che tutte le nostre contrade interne abbiano un’anima autentica e un fascino unico che meritano di essere riscoperti e valorizzati. Tradizioni culinarie, artigianali e culturali diverse per ogni singolo futuro Borgo di Marina. Attraverso un lavoro sinergico tra amministrazione, comunità locali e operatori del settore, nel rispetto delle identità del territorio, vogliamo trasformare queste gemme nascoste in borghi di qualità, capaci di offrire un’esperienza di vita e di visita ricca e appagante ai turisti. Nessuna zona interna sarà abbandonata al suo destino, ma farà parte di un progetto di promozione sia turistico che sociale”.

