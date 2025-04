Marina di Gioiosa, Rocco Agostino (Cuore e Futuro con Rocco Femia Sindaco): “il nostro movimento nasce per colmare il vuoto politico della nostra cittadina”

StrettoWeb

“Sono strafelice di aver sottoscritto la mia candidatura nella lista del prof. Rocco Femia! Lo sono ancora di più perché percepisco l’entusiasmo che incontro quotidianamente nelle persone del paese. Lo descrivo come un’onda inarrestabile di entusiasmo che coinvolge tantissimi giovani, intere famiglie ed anziani. Una vera voglia di riscatto e rilancio di Marina di Gioiosa”. Questo il pensiero dell’imprenditore Rocco Agostino a poche ore dall’ufficializzazione della candidatura alle prossime elezioni comunali.

“Il mio impegno – prosegue Agostino – per queste persone sarà a 360 gradi giorno e notte. L’ascolto della cittadinanza è per me una priorità, come dimostra il mio impegno passato e presente per Marina di Gioiosa. Sarà certamente un pilastro della mia azione amministrativa. Le problematiche dei tributi comunali, delle scuole (su tutti l’Istituto comprensivo ma anche l’ Istituto tecnico per il turismo), dello sport e delle politiche sociali, saranno al centro dei dibattiti della mia campagna elettorale. Abbiamo la necessità di mettere in campo la nostra azione politica già dal 27 maggio, senza perdere neanche un giorno. Tra l’altro la stagione estiva è alle porte e da sempre rappresenta un momento fondamentale dell’economia locale”.

Sottolineando l’importanza di un dialogo continuo e costruttivo tra Comune e Regione Calabria, l’esponente di Forza Italia si propone come anello di congiunzione, forte della sua esperienza di collaborazione regionale e del supporto del movimento politico guidato a livello nazionale da Antonio Tajani. Il partito del Presidente Occhiuto infatti, ha sempre manifestato vicinanza agli amministratori locali e sensibilità per temi come turismo e sviluppo territoriale.

“Vorrei infine ringraziare – conclude Rocco Agostino – il nostro candidato a Sindaco Prof. Rocco Femia, per avermi dato la possibilità di candidarmi nella sua lista, sono certo di non deluderlo. Il movimento Marina di Gioiosa – Cuore e Futuro nasce per colmare il vuoto politico della nostra cittadina, abbandonata al suo destino, salvo ricordarsi per scopi puramente elettorali negli ultimi due mesi di mandato amministrativo. La politica, quella vera, programma il futuro e lavora ogni giorno per il bene dei cittadini”.

