Angela Marcianò, che stoccata: “il circo Orfei più dignitoso di questo consiglio comunale”

StrettoWeb

“Un Consiglio Comunale svilente e avvilente. Dopo 3 ore di giochetti politici e discorsi vuoti, che non riguardano minimamente gli interessi dei reggini, sono uscita dall’aula perché il circo Orfei, presente in Città in questi giorni, credo sia in grado di offrire uno spettacolo più dignitoso”. E’ durissima, Angela Marcianò. Il consigliere comunale di Reggio Calabria non le manda a dire. L’ex candidata a sindaco ha deciso di non intervenire, nel corso della seduta di questa mattina a Palazzo San Giorgio, ma ha espresso tutto il suo disappunto in poche righe sui social.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.