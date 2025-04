Malfa (Isola di Salina), torna la rassegna “L’isola che c’è” di Rete Latitudini

StrettoWeb

Ritorna la rassegna teatrale “L’isola che c’è” organizzata da Rete Latitudini, in collaborazione con il Comune di Malfa e l’Associazione Fabbrica 11, in programma al Teatro Comunale di Malfa, nell’isola di Salina. I primi due gli spettacoli in programma vedranno protagonista il Collettivo V.A.N. – Verso Altre Narrazioni, giovane e vivacissima realtà del teatro contemporaneo, con sede a Siracusa e attiva in tutto il territorio nazionale.

Primo appuntamento

Il primo appuntamento è in programma domenica 13 aprile alle 19.30 con “Odisseo Superstar – L‘eroe di cui nessuno ha bisogno” (produzione V.A.N. Verso Altre Narrazioni). In questo spettacolo Ulisse, l’eroe furbo per eccellenza, e le diverse storie della mitologia, viene dipinto come una “Superstar”, in una commedia musicale ironica, scanzonata e poetica che ha la regia del Collettivo V.A.N. – Verso Altre Narrazioni e protagonisti Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente.

Dopo il successo di “2021: Odissea nello spiazzo”, il Collettivo V.A.N. ricomincia la sua indagine sul mito di Omero seguendo la vita di Ulisse. L’eroe omerico diventerà il punto di vista privilegiato per raccontare, in modo ironico, scanzonato e poetico, diverse storie della mitologia che lo vedono protagonista. La storia di Ulisse, fino a diventare Odisseo, dopo il suo grande viaggio, verrà raccontata da dei Musi.

Ogni suo gesto lo porterà ineluttabilmente a diventare chi è, in un meccanismo comico incalzante accompagnato dai personaggi più bizzarri della mitologia. Struttura del testo e dello spettacolo, così come la trasmissione dei poemi omerici era basata sulla voce, sul ritmo e sul canto, così anche nella nostra interpretazione la storia di Ulisse diventa la base per una commedia musicale fatta di voci e giochi sonori, dove alla parola-canto si uniscono le tecniche teatrali del Tableau Vivant, della Commedia dell’Arte e del travestimento, stimolando l’immaginazione dello spettatore in maniera ampia e organica.

Ingresso € 8,00 – Ridotto under 18 e over 65 e circoli € 6,00

prevendita: www.liveticket.it/latitudinirete, sconto 10% sul menù ristorante di U CUCUNCIU (riservato a chi esibirà il biglietto di ingresso a teatro).

Secondo appuntamento

Lunedì 14 aprile alle 9.30 riprende la rassegna di teatro contemporaneo per ragazzi, offerto a ingresso gratuito agli alunni dell’Istituto Comprensivo Isole Eolie, diretto da Mirella Fanti, con “Lino e Lone”, sempre del Collettivo V.A.N., Regia di Ornella Matranga, dramaturg Michele Stefanile, ricerca e composizione musicale dal vivo Andrea Di Falco e con protagonisti sulla scena Gabriele Rametta e Gabriele Manfredi, (produzione TRR – il Teatro di Tato Russo)

Lo spettacolo affronta i temi dell’incontro e dell’amicizia attraverso la scoperta dell’altro, accompagnando i piccoli spettatori a scoprire e a meravigliarsi di quanto proprio la diversità sia una grande risorsa in ogni esperienza che condividiamo. Lino e Lone sono i protagonisti della nostra storia. Li incontriamo proprio nel giorno in cui si conosceranno e diventeranno amici. Vivono entrambi la condizione di esclusi a causa della loro statura: Lino è troppo piccolo, Lone è troppo grande. I due trascorreranno insieme una magica giornata, dall’alba al tramonto, durante la quale scopriranno che proprio grazie alle loro diversità riescono a realizzare l’uno i desideri dell’altro e a vivere avventure che da soli non potrebbero nemmeno immaginare. Solo quando la luna sarà alta in cielo i due esprimeranno il desiderio di restare amici per sempre.

V.A.N. Verso Altre Narrazioni è un collettivo di giovani attori

V.A.N. Verso Altre Narrazioni è un collettivo di giovani attori diplomati presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico della Fondazione INDA di Siracusa, dove si sono formati con alcuni dei migliori maestri della scena italiana e internazionale. I membri di V.A.N. sono attori, ma anche registi e collaboratori in tournée nazionali e internazionali di teatri prestigiosi come il Teatro Greco di Siracusa, il Teatro Antico di Epidauro, il Teatro Antico di Cipro, il Teatro Stabile di Torino e il Teatro di Roma. Nel 2019 alcuni componenti hanno ideato e curato il progetto Ortyx Drama Festival di Siracusa, giunto alla sua III edizione. Dal 2021 sono curatori di eventi culturali con il patrocinio del Comune di Siracusa. Hanno all’attivo diverse produzioni che partono da testi contemporanei teatrali e letterari, produzioni che hanno ricevuto diversi riconoscimenti e sono state rappresentate in diverse regioni d’Italia; tra queste, Fiaba d’Inverno con la regia di Ornella Matranga. Dal 2022 promuovono il teatro di strada con lo spettacolo 2021: Odissea nello Spiazzo, una riduzione dell’Odissea cantata in polifonia. Ultima loro creazione è I Menecmi – come l’ottone e l’oro, ispirato all’opera plautina, resa contemporanea da un ampio lavoro musicale intrecciato a una comicità fresca e moderna. Lo stesso spettacolo ha già riscosso un ampio successo di pubblico e critica. Sono ideatori e formatori del laboratorio teatrale universitario UTOPICO V.A.N. presso l’Università degli Studi di Catania.

