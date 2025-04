C’è una malattia che sta sterminando i gatti: “il farmaco c’è ma non è autorizzato in Italia”. Partita la petizione

StrettoWeb

LNDC Animal Protection ha lanciato i primi di aprile una petizione nazionale rivolta al Ministero della Salute per chiedere l’immediata autorizzazione all’uso veterinario del farmaco antivirale Gs-441524, attualmente considerato il trattamento più efficace contro la peritonite infettiva felina (FIP), una malattia virale ad alta mortalità che colpisce migliaia di gatti ogni anno in Italia. A oggi sono quasi 4.000 le persone che l’hanno firmata, ma non sono sufficienti.

Le cause della malattia e i limiti sul farmaco

La FIP è causata da una mutazione del coronavirus felino (FCoV), molto diffuso in ambienti ad alta densità felina come colonie, rifugi e allevamenti. È una patologia difficile da diagnosticare, spesso sottovalutata, ma nella sua forma conclamata ha un tasso di mortalità superiore al 95%. Sebbene una cura esista, in Italia non è ancora stata approvata per l’uso veterinario. Il Gs-441524, molecola derivata dal remdesivir (impiegato anche nella terapia anti-Covid), è stato già autorizzato nel Regno Unito dal 2021 ed è utilizzato con successo per trattare la FIP, garantendo elevati tassi di remissione.

Nonostante le evidenze scientifiche e l’esperienza clinica positiva di altri Paesi, in Italia l’iter per la registrazione del farmaco è fermo. Questo immobilismo normativo ha conseguenze gravissime: ogni giorno, gatti malati vengono privati di un trattamento potenzialmente salvavita, mentre molti proprietari – pur di tentare il tutto per tutto – ricorrono al mercato nero, dove circolano preparati privi di tracciabilità, controllo e garanzie di sicurezza.

La richiesta di autorizzazione del Gs-441524 è sostenuta anche dalla Federazione dei Veterinari Europei (FVE) e dalla Federazione delle Associazioni Veterinarie Europee per Animali da Compagnia (FECAVA), che da tempo esortano gli Stati membri a rendere disponibili trattamenti sicuri e legali per i gatti affetti da FIP. In Italia, il tema è stato sollevato anche in Parlamento con un’interrogazione firmata dalle deputate Eleonora Evi, Patrizia Prestipino e Lia Quartapelle Roggiani, ma senza esiti concreti.

La petizione

La petizione lanciata da LNDC Animal Protection è indirizzata al Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci, al Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari Dott. Pierdavide Lecchini e alla Dott.ssa Angelica Maggio dell’Ufficio 4 – Medicinali Veterinari, affinché si arrivi in tempi rapidi all’approvazione del farmaco, seguendo l’esempio di altri Paesi europei che hanno già riconosciuto la gravità della situazione.

“Ogni giorno che passa senza un’autorizzazione ufficiale costa vite – dichiara Piera Rosati, Presidente Nazionale di LNDC Animal Protection – È inaccettabile che, nel 2025, chi convive con un gatto malato di FIP debba scegliere tra l’impotenza e il rischio di rivolgersi al mercato nero pur di salvarlo. Abbiamo una terapia valida, testata, efficace. Ora serve solo la volontà politica di sbloccare l’iter e dare una possibilità concreta a migliaia di animali condannati a morte certa. LNDC continuerà a fare pressione finché il diritto alla cura non sarà garantito anche ai nostri amici a quattro zampe”.

La petizione è disponibile a questo link https://chng.it/8J5fjT2TKn. LNDC invita cittadini, veterinari, volontari, amanti degli animali e tutte le persone sensibili a questa causa a firmare e condividere il messaggio. Ogni firma può essere la speranza concreta di un animale malato.

