Lutto nello sport reggino: è morto Pasquale Favano, punto di riferimento della Viola

Una triste notizia ha sconvolto questa mattina il mondo dello sport reggino, per la precisione del basket della città di Reggio Calabria. E’ morto Pasquale Favano, punto di riferimento della Viola, in ogni ambito e praticamente da sempre. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio, sui social e non solo, da parte di chi lo conosceva e anche di chi – da semplice tifoso neroarancio – lo ricorda con affetto per il suo attaccamento e il suo amore verso la maglia.

Così, sui social, si esprime la Viola. “Increduli, con il cuore colmo di tristezza riceviamo attoniti la dolorosa notizia della scomparsa di Pasquale Favano, per lunghissimi anni pilastro e presenza neroarancio. Abbiamo potuto contare su Pasquale, pur nella nostra giovane storia, grazie al suo indissolubile legame con la Viola che ha manifestato con il suo sorriso e la presenza rassicuranti e le sue parole sempre benevole. Grande esempio di dedizione e attaccamento ci mancherà tantissimo. Il Presidente Carmelo Laganà e tutta la società si stringono con affetto intorno alla Famiglia Favano, porgono le condoglianze alla moglie Adele e ai figli Savina e Tonino. Ciao Pasquale, grazie. La terra ti sia lieve, riposa in pace. Al prossimo giovedì”.

