Luigi Tuccio sul 25 Aprile: “necessaria pacificazione storica, come a Reggio Calabria. Il polo civico nasce per questo”

“Il 25 aprile è sempre stato e sarà sempre la celebrazione divisiva di un momento drammatico per il nostro Paese, allorquando la vendetta ha compensato la violenza di quegli anni di totalitarismo e dispotismo ; davvero 25mila morti trucidati fanno celebrare la liberazione nazionale? Dopo 80 anni sarebbe ora di parlare di pacificazione nazionale, senza dimenticare che quei regimi tragici albergavano in ogni singolo paese della futura europa con forti limitazioni delle libertà umane. Per me, fino ad allora, il 25 aprile continuerà ad essere un drammatico giorno di lutto. Dico ciò nel pieno rispetto di ogni singola posizione. E il polo civico nasce proprio per questo: rendere compatibili, seppur a livello cittadino, le diverse posizioni e nel loro singolo rispetto che ognuno deve avere la libertà di potere rivendicare. Un abbraccio pacificatorio a tutti . Evviva la Costituzione e la Libertà.” E’ quanto afferma su facebook Luigi Tuccio, noto avvocato reggino, già assessore comunale.

