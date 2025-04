Loizzo:” Lega sempre più forte in Calabria, alle amministrative con il massimo impegno”

StrettoWeb

“La Lega è sempre più forte in Calabria e alle elezioni amministrative daremo il massimo, cercando di contribuire al successo del centrodestra. Le elezioni amministrative hanno una specificità e riguardano i territori ma noi faremo come sempre il massimo in ognuna delle città calabresi interessate dal voto”. Lo afferma Simona Loizzo, deputato e componente del consiglio federale della Lega.

“Non ci piace demonizzare gli avversari – aggiunge Loizzo – che per noi non sono mai nemici: cerchiamo sempre di affermare le nostre idee. A Lamezia, a Rende, a Cassano nei comuni a turno secco confidiamo che il confronto faccia emergere le differenze. Io da parlamentare agisco come militante e mi impegno su questo – conclude Loizzo – sapendo che i cittadini non amano le guerre personali ma apprezzano i toni propositivi”.

