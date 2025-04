Locri-Reggina, i convocati amaranto: rientrano in tre, Trocini “respira” in difesa

StrettoWeb

Il tecnico amaranto Bruno Trocini ha convocato 20 giocatori per il match di domani tra Locri e Reggina, turno infrasettimanale del girone I di Serie D nonché terzultima giornata della stagione regolare. Barillà e compagni, dopo aver rosicchiato tre punti al Siracusa – domenica costretto a riposare – nelle ultime tre gare proveranno il colpo grosso, in casa dell’ultima in classifica, alla disperata ricerca di punti salvezza.

Trocini ritrova Adejo, Giuliodori e Cham, che risultano tra i convocati. I primi due erano out per infortunio, il terzo era squalificato. Torna fuori Ingegneri, mentre è stato fermato per un turno Ndoye. Sempre out Salandria, mentre davanti il tecnico ha l’imbarazzo della scelta:

Portieri : Lagonigro, Lazar,

: Lagonigro, Lazar, Difensori : Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giulidori

: Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giulidori Centrocampisti : Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Porcino, Urso

: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Porcino, Urso Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Ragusa, Renelus.

