Il Livorno ritorna tra i professionisti, matematica la promozione in Serie C

Dopo quattro anni, il Livorno torna tra i professionisti. Gli amaranto pareggiano 1-1 sul campo del Terranuova Traiana ma grazie alla contemporanea sconfitta casalinga del Foligno vincono il girone con ben quattro giornate d’anticipo. Grande festa in Toscana per una promozione in Serie C importante per una squadra gloriosa con tanti anni anche di Serie A con la mitica coppia Lucarelli – Protti.

I numeri

Il Livorno ha il miglior attacco del girone e la seconda difesa meno battuta di tutto il campionato con ventiquattro reti incassate. Insomma, un campionato di Serie D dominato e stravinto.

