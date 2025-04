Lions Day in Sicilia, domenica 13 aprile screening sanitari gratuiti nelle piazze dell’isola

StrettoWeb

Il Lions Day renderà domenica 13 aprile una giornata speciale con la campagna di prevenzione sanitaria e screening gratuiti all’insegna dello slogan “La volontà di fare insieme”. L’appuntamento annuale del Lions Day, in contemporanea in tutta Italia, quest’anno è infatti dedicato alla prevenzione della salute con screening gratuiti per il benessere dei cittadini.

Il Lions Day si svolgerà la domenica delle Palme in oltre 50 piazze della Sicilia grazie ai 120 Lions Club del Distretto Lions 108Yb, parte di un movimento umanitario globale con 1,4 milioni di soci in 49.000 club presenti in più di 200 Paesi del mondo.

Le piazze siciliane si coloreranno con i giubbotti gialli dei 4000 Lions siciliani, centinaia dei quali medici, per offrire controlli gratuiti, accessibili a tutti: test oculistici, diabetologici, audiometrici, senologici, cardiologici, chirurgici, alimentari, fisiatrici, di misurazione della pressione arteriosa e di prevenzione oncologica; informazione e sensibilizzazione per la donazione del sangue e degli organi e tante altre iniziative al servizio dei cittadini.

A Messina Lions Day sabato 12 aprile in Piazza Duomo

A Messina il Lions Day si svolgerà sabato 12 aprile 2025, dalle 9.30 alle 13. Piazza Duomo ospiterà l’iniziativa, organizzata dai Lions Club della Zona 7 (Messina Host, Messina Ionio, Messina Peloro, Messina Tyrrhenum, Messina Colapesce e Messina Cristo Re) con il patrocinio del Comune e il sostegno dell’Asp.

Lions International, dal 1917 l’impegno per solidarietà e inclusione

I Lions club sono da oltre un secolo impegnati nel territorio e nel mondo contro disastri, emergenze umanitarie, cancro pediatrico, cecità, fame e vista promuovendo educazione, tutela dell’ambiente, della salute e solidarietà con attenzione particolare a giovani e fasce deboli. Il Lions Day – come sottolineato dal delegato responsabile Maurizio La Spina – è un esempio concreto di impegno per il bene comune delle comunità.

“Insieme possiamo lasciare il segno” è il motto dei volontari di Lions International nel capillare servizio di prossimità nei territori. Il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Mario Palmisciano dichiara: “In un periodo storico segnato da disuguaglianze e povertà incipienti il Lions Day costituisce modello di impegno civico e sociale, capace di unire in rete istituzioni e altre associazioni in un progetto comune per una società più equa e solidale”.

