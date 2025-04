Elezioni comunali, Pippo Limoli torna a candidarsi alla guida di Ramacca

StrettoWeb

Pippo Limoli, ex sindaco ed ex deputato regionale, torna a candidarsi alla guida di Ramacca, il paese del calatino che aveva già guidato fino al 2021, che tornerà al voto dopo le dimissioni dell’ex sindaco nunzio vitale, coinvolto in una indagine giudiziaria. Una candidatura fortemente sostenuta da Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia, che esprime “piena soddisfazione, perché Limoli esprime una leadership di qualità e competenza, radicata nei valori del centro-destra”.

Per il deputato azzurro, “la convergenza di Lega, Fratelli d’Italia ed espressioni civiche del territorio su questa candidatura dimostra un’unità d’intenti per restituire a Ramacca un’amministrazione trasparente e al servizio dei cittadini”. Il parlamentare regionale sottolinea l’importanza di “ripartire dalle specificità del territorio: un’economia legata all’agricoltura d’eccellenza e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico. Sono certo che l’amico Limoli, col supporto di quanti amano Ramacca e del Governo della Regione, saprà elaborare un piano che coniughi sviluppo rurale, sostegno alle imprese e attrazione turistica, dando voce alle esigenze di una comunità che chiede servizi efficienti, lotta alla criminalità e tutela delle tradizioni”.

