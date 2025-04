Limbadi, Meloni all’inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri: per UNARMA è un segnale forte dello Stato contro la criminalità

StrettoWeb

“Il Sindacato dei Carabinieri UNARMA della Calabria accoglie con favore l’inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri di Limbadi (VV), un’iniziativa che rappresenta un chiaro segnale di rafforzamento dello Stato nei territori più esposti alle dinamiche criminali. La presenza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, testimonia l’attenzione del Governo nei confronti delle Forze dell’Ordine e del loro imprescindibile ruolo nella tutela della sicurezza collettiva”. Lo afferma in una nota UNARMA Calabria.

“UNARMA Calabria continuerà a vigilare affinché l’impegno istituzionale nei confronti dell’Arma non si esaurisca con singoli interventi, ma si traduca in un percorso strutturato e duraturo. Chiediamo che le promesse di valorizzazione delle Forze dell’Ordine trovino riscontro in investimenti adeguati, tutele normative e un costante dialogo con le rappresentanze sindacali”.

