Legge urbanistica regionale in Calabria: avviate le iniziative a supporto dei Comuni

Si è tenuto a Cosenza, nello storico palazzo che ha ospitato a suo tempo l’Ufficio territoriale del Governo, il primo degli eventi programmati in tutte le province calabresi e nel territorio metropolitano per incontrare i Comuni che hanno avviato l’iter di adozione del piano senza, tuttavia, pervenire alla sua approvazione. Una iniziativa itinerante, voluta dall’assessore all’Urbanistica della Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo, d’intesa con ANCI Calabria e l’Istituto nazionale di Urbanistica – sezione Calabria -, per esaminare ed approfondire le problematiche che non hanno consentito di dare piena attuazione alle disposizioni dettate dall’apposita normativa regionale e per fornire gli opportuni chiarimenti finalizzati ad agevolare l’attività pianificatoria.

Gli interventi

L’incontro è stato introdotto dall’assessore Caracciolo e dalla presidente della Provincia, nonché Presidente di ANCI Calabria, Rosaria Succurro, le quali hanno illustrato l’importanza dell’adozione dei piani per un ordinato e corretto sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo, le finalità dell’azione avviata e le ulteriori attività in programma, tra le quali la modifica della legge urbanistica per eliminare dubbi interpretativi, agevolandone l’applicazione. Hanno fatto seguito gli interventi del presidente di INU Calabria, Domenico Passarelli, del dirigente generale del Dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia, nonché del dirigente del settore urbanistica regionale, Pasquale Celebre, che ha fornito un quadro d’insieme della normativa e dell’attività svolta sino ad oggi dai Comuni calabresi.

I temi discussi

L’attività posta in essere, particolarmente apprezzata, ha registrato grande partecipazione e vivo interesse dei presenti che hanno preso parte, numerosi, alla discussione evidenziando le problematiche che hanno rallentato l’attività pianificatoria, sulle quali si è aperto un confronto con i dirigenti regionali che hanno fornito i chiarimenti necessari.

In particolare, è stato comunicato che sono in corso le attività propedeutiche all’aggiornamento della cartografia, mentre, relativamente al nuovo progetto di Piano Stralcio di Bacino del rischio alluvioni predisposto dall’Autorità di Distretto, è stato precisato che con la delibera n. 1 del 19.02.2025 la predetta Autorità ha fissato al 31dicembre 2025 il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni e relative valutazioni sulle perimetrazioni individuate nel progetto di Piano Stralcio; inoltre, con la stessa delibera sono state approvate le Disposizioni transitorie volte a salvaguardare gli interventi pubblici o di interesse pubblico e quelli privati già avviati nel loro iter procedimentale al 20 novembre 2024 (data di pubblicazione dell’adozione del progetto di Piano Stralcio sul BURC) e gli interventi da avviare nelle aree perimetrate nel Progetto di Piano Stralcio per i quali è tuttavia prevista la presentazione di opportuni studi finalizzati ad accertarne la conformità alla compatibilità idrogeologica nel rispetto della tutela della popolazione.

Al termine della riunione, l’assessore Caracciolo ha invitato i rappresentanti dei Comuni a contattare gli uffici regionali con le modalità che sono state illustrate con apposita circolare, per incontri mirati ad accelerare gli adempimenti, dando attuazione alle vigenti disposizioni normative.

