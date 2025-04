Lega Messina, la presentazione della lista per le elezioni provinciali | INFO

StrettoWeb

Oggi, sabato 12 aprile, alle 11:00, la presentazione della lista di Lega Messina per le elezioni provinciali di secondo livello, nella sede regionale del partito in via Gasparro 7. “Un anno fa, il 13 aprile, è stata inaugurata la sede della Lega – dichiara il responsabile provinciale del partito Davide Paratore – A distanza di 12 mesi, forti dell’ulteriore consenso ottenuto grazie alla politica capillare di ascolto del territorio e delle sue esigenze, presentiamo le 14 persone che hanno deciso di impegnarsi in questa nuova sfida”.

Alla conferenza stampa saranno presenti il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia e vicecapogruppo a Palazzo Madama, e il deputato ARS Pippo Laccoto.

