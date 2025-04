Lega Calabria, Serena Notaro nuova responsabile dipartimento Politiche per il Mezzogiorno

StrettoWeb

Serena Notaro è la nuova responsabile del dipartimento ‘Politiche per il Mezzogiorno’ della ‘Lega Calabria per Salvini Premier’. L’incarico è stato conferito dal commissario regionale Filippo Mancuso che ha formulato gli auguri di buon lavoro a Serena Notaro che “saprà affrontare con determinazione questo nuovo impegno”.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al commissario Filippo Mancuso per la fiducia accordatami con questa prestigiosa nomina”, ha detto Serena Notaro, che ha aggiunto: “Dopo anni di militanza, questo incarico rappresenta per me non solo un grande onore, ma anche una straordinaria responsabilità. L’amore che nutro per la mia terra, la Calabria, è da sempre la mia forza motrice. E’ l’inizio di un nuovo percorso fatto di impegno, ascolto e determinazione”.

“Sento forte l’emozione di questo momento, ma ancor di più la consapevolezza del lavoro che ci attende. Sarà mio compito – ha aggiunto Notaro – portare avanti politiche concrete e mirate per il rilancio del Mezzogiorno, valorizzando le risorse del nostro territorio e restando sempre vicina alle esigenze dei cittadini calabresi. Inizia oggi una nuova sfida, che affronterò con passione e senso del dovere, al servizio della mia gente e del nostro Sud”.

