Messina, lavori di ripristino e realizzazione della segnaletica stradale in alcune strade della città

Martedì 29 e mercoledì 30 aprile, nella fascia oraria 8-17.30, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada di Messina: 1) lato sud di via Nicola Fabrizi, per un tratto di 30 metri, a monte dell’intersezione con via La Farina, per ripristino stalli sosta motocicli e spazio carico/scarico; 2) lato ovest (lato monte) di via Natoli, per un tratto di 20 metri, a nord dell’intersezione con via XXVII Luglio, per ripristino stalli sosta motocicli; 3) lato nord di via Aurelio Saffi per un tratto di 15 metri, a monte dell’intersezione con via La Farina e sul lato sud di via Santa Cecilia per un tratto di 20 metri, a monte dell’intersezione con via La Farina; 4) lato sud di via Trieste, per un tratto di 15 metri, a monte dell’intersezione con via Natoli, per ripristino stallo di sosta riservato a persone con disabilità; 5) sul lato sud di via Camiciotti, per un tratto di 15 metri, in corrispondenza del numero civico 109, sul lato ovest di via Platone per un tratto di 15 metri, a nord dell’intersezione con via Socrate; 6) lato ovest (lato monte) di via Ghibellina, per un tratto di 25 metri, a nord dell’intersezione con via Luciano Manara, per ripristino stalli sosta ambulanze AVIS; 7) in tutta l’area di piazza Carducci, per ripristino stalli di sosta a pagamento a tariffa oraria; 8) lato ovest (lato monte) di via Consolare Pompea, per un tratto di 36 metri, in prossimità del numero civico 1157, per ripristino spazio fermata autobus tpl ATM.

Il provvedimento è stato adottato per consentire i lavori di ripristino/realizzazione della segnaletica stradale nei predetti tratti del territorio comunale.

