Laureana di Borrello, i consiglieri Longo e Nardi aderiscono al progetto politico “Ogni Giorno Laureana”

StrettoWeb

“Sono particolarmente entusiasta dell’adesione di Giovanna e Vincenzo, due giovani consiglieri comunali intraprendenti, proattivi, che desiderano contribuire alla crescita sociale, culturale, economica e politica della propria comunità. Trovo particolarmente significativo e bello vedere giovani animati dall’amore per il proprio comune – dichiara – che intendono rimboccarsi le maniche e cimentarsi in idee nuove e fresche e scelgono di impegnarsi ogni giorno, con serietà e passione e perché no, con il sorriso”. Così si esprime il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI), dicendosi soddisfatto dell’adesione dei Consiglieri comunali Giovanna Longo e Vincenzo Nardi al progetto politico “Ogni Giorno Laureana”.

“In un momento in cui si parla di distacco dalla politica, stiamo invece coltivando entusiasmi in tanti comuni calabresi, dove si registra un nuovo slancio e un rinnovato desiderio di riscatto della Calabria: una regione vincente, protagonista, che sta diventando sempre più attrattiva, grazie a una lungimirante politica regionale che sta già raggiungendo importanti risultati. Che orientano all’impegno. Avanti così”, conclude Giannetta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.