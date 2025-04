L’Associazione Genitori Arangea incontra la cittadinanza

StrettoWeb

Il 12 aprile, alle ore 17:30, presso i locali della Scuola di Arangea, il Direttivo dell’A.G.A., Associazione Genitori Arangea, ha incontrato la cittadinanza in un evento pubblico che ha rappresentato un importante momento informativo e formativo. Insieme a un team di esperti, l’Associazione ha condiviso il percorso che l’ha vista evolvere da Comitato Genitori, attivo nella scuola, a realtà associativa impegnata nel più ampio contesto del territorio.

Un racconto appassionato, che ha ripercorso tre anni di impegno collettivo, tra eventi, feste, collette, collaborazioni e momenti formativi, sottolineando come il dialogo, la corresponsabilità e la partecipazione attiva abbiano permesso di costruire qualcosa di duraturo e significativo per la comunità.

Nel corso dell’incontro, con la presenza dell’insegnante e referente del Plesso, Maria Zindato, della Presidente dell’Associazione Culturale Preludi Giovanna Crucitti e delle Dott.sse Giovanna Campolo, neuropsichiatra, Francesca Mesiano, psicologa e Lidia Praticò, pedagogista, si sono alternati interventi carichi di riflessioni personali e analisi oggettive, che hanno offerto uno sguardo ampio sui cambiamenti sociali, educativi e culturali degli ultimi anni: dal ruolo delle famiglie alla funzione delle istituzioni, dalla figura dei genitori a quella dei bambini. I contenuti proposti hanno spaziato da modelli educativi a consigli pratici per affrontare le difficoltà quotidiane, offrendo strumenti concreti e spunti di crescita per tutti i presenti.

Tutti gli interventi, moderati da Marco Mauro, sono stati accomunati da un obiettivo chiaro e condiviso: promuovere il benessere dei bambini, partendo da un patto educativo tra famiglia, scuola e comunità.

“Il nostro intento” ha dichiarato la Presidente Giovanna Calabrò “è diventare un vero e proprio motore di sviluppo sociale e culturale per il quartiere, coinvolgendo tutte le famiglie in un percorso partecipato, inclusivo e solidale, verso un’educazione di qualità e un futuro migliore”.

Numerose le iniziative in programma per i prossimi mesi, molte delle quali realizzate in rete con altre Associazioni, anche al di fuori del comune di Reggio Calabria, nella convinzione che condividere risorse e buone pratiche moltiplichi le opportunità per tutti.

In chiusura è stato annunciato il prossimo appuntamento, previsto per Maggio 2025: un incontro dedicato all’alimentazione, in collaborazione con Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica e con la partecipazione delle Associazioni Sportive del territorio.

Un evento che conferma l’impegno quotidiano dell’A.G.A. nel costruire una comunità più forte, coesa e attenta ai bisogni dei più piccoli.

“Il nostro impegno quotidiano”, conclude la Presidente “è volto a costruire una comunità più forte e un futuro più luminoso per tutti. Unisciti a noi!”.

