L’articolo scientifico del dott. Scappatura (GOM Reggio Calabria) finisce sul Journal of Advanced Health Care

StrettoWeb

Grande riconoscimento scientifico per il dott. Giuseppe Scappatura – TSRM della UOC Radiologia del G.O.M. di Reggio Calabria – che ha visto pubblicato sul Journal of Advanced Health Care (JAHC) un suo articolo scientifico che analizza i meccanismi neurofisiologici alla base della nocicezione durante l’infusione di mezzi di contrasto iodati in tomografia computerizzata (TC). Il fenomeno, sebbene transitorio e benigno, può influenzare il comfort del paziente e la qualità delle immagini diagnostiche. I rapidi cambiamenti emodinamici e osmotici attivano i nocicettori vascolari, generando sensazioni come calore intenso, urgenza urinaria, gusto metallico, secchezza delle fauci e lieve disagio. Attraverso una revisione della letteratura, l’articolo esplora il ruolo delle fibre nervose Aδ e C nella trasmissione degli stimoli nocicettivi e come fattori psicologici, come ansia e paura, possano amplificare la percezione del disagio. Viene evidenziata l’importanza di strategie di gestione mirate, tra cui l’educazione pre-procedurale, un ambiente clinico rassicurante e la regolazione dei parametri di iniezione. La riduzione della velocità di infusione e l’uso di mezzi di contrasto iso-osmolari si sono dimostrati efficaci nel minimizzare il discomfort senza compromettere l’opacizzazione diagnostica.

L’articolo sottolinea la necessità di distinguere tra la normale nocicezione e vere reazioni avverse, evitando interventi inutili. Ottimizzare la gestione di questi fenomeni non solo migliora l’esperienza del paziente, ma riduce anche il rischio di artefatti da movimento nelle immagini TC. Infine, viene suggerita l’esplorazione di nuove strategie, come l’uso di premedicazione ansiolitica, per migliorare ulteriormente la tollerabilità della procedura.

Successivamente alla pubblicazione, e questo rappresenta il vero valore aggiunto della notizia, la piattaforma AuntMinnie ha mostrato un concreto interesse per i contenuti del lavoro, dedicandogli un approfondimento specifico.

Un fatto di assoluto rilievo, considerato il prestigio della testata e la rarità – a livello internazionale – di contributi firmati da tecnici di radiologia.

L’approfondimento riconosce il valore clinico dell’articolo, evidenziando come le osservazioni maturate nella pratica quotidiana offrano nuove chiavi di lettura nella comprensione delle risposte nocicettive associate all’infusione di mezzo di contrasto iodato.

AuntMinnie è una delle piattaforme più autorevoli a livello internazionale in ambito radiologico, utilizzata quotidianamente da professionisti per aggiornamenti scientifici, tecnici e clinici. La visibilità ottenuta attraverso questa pubblicazione rappresenta un’importante attestazione del valore scientifico del contributo, contribuendo al rafforzamento del ruolo del tecnico di radiologia nel panorama globale. Un riconoscimento che premia non solo il contenuto, ma soprattutto l’impegno personale, la visione clinica e il rigore metodologico con cui è stato ideato, sviluppato e firmato da un solo autore: Giuseppe Scappatura, appunto, tecnico di radiologia reggino che ha saputo coniugare esperienza sul campo e qualità scientifica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.