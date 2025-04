StrettoWeb

Un giorno di festa si trasforma in tragedia. A Lanciano, nel corso delle celebrazioni per il 25 aprile, festa della Liberazione dall’oppressione nazifascista in Italia, un’auto è uscita di strada e ha travolto un gruppo di persone che partecipava a un corteo celebrativo. Una persona è morta, due sono rimaste ferite. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’incidente.

Secondo quanto si apprende dall’Ansa, il conducente dell’auto, probabilmente, sarebbe stato colto da malore.

