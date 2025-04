È il lametino Gianvittorio Longo il nuovo presidente della FINP Calabria

StrettoWeb

Un nuova grande soddisfazione in casa Arvalia Nuoto Lamezia arriva dal settore paralimpico, che dopo anni di costanza, sacrificio e passione, ha visto il tecnico Gianvittorio Longo prendere le redini della FINP Calabria. Sarà Longo, infatti, a succedere al già presidente Maurizio Marrara. Una proposta, questa, avanzata proprio da quest’ultimo, che dal 14 marzo scorso è stato eletto nuovo consigliere nazionale, dopo l’eccellente lavoro svolto negli anni. “Per me questa nomina rappresenta un onore, oltre che una grande responsabilità”, ha dichiarato il neo presidente Gianvittorio Longo. “Questo incarico mi consentirà di lavorare a stretto contatto con atleti, allenatori e le realtà locali, al fine di promuovere l’inclusione e lo sport paralimpico nella nostra regione”.

E ancora: “reputo fondamentale che ogni persona, indipendentemente dalle sue difficoltà, possa accedere alle opportunità sportive – ha aggiunto Longo – e io lavorerò per creare una rete solida di supporto e formazione, sia per atleti che per gli allenatori, facendo in modo che la Calabria possa diventare un punto di riferimento per il nuoto paralimpico in Italia. Un altro mio obiettivo sarà sensibilizzare la comunità e le istituzioni locali sull’importanza dello sport come strumento di crescita, attingendo a tutte le risorse disponibili per i nostri atleti”.

“Infine, come delegato regionale, la mia missione sarà quella di contribuire alla crescita della cultura paralimpica, lavorando per creare un ambiente dove l’inclusività, il rispetto e la passione per lo sport siano sempre al centro. Metterò a disposizione tutto me stesso per fare in modo che la Calabria possa brillare anche nel nuoto paralimpico. Ogni passo che farò in questo percorso sarà un impegno verso una causa che sento davvero nel cuore, e la consapevolezza di poter influire positivamente sulla vita di tanti atleti mi emoziona profondamente. Questo ruolo per me non è solo un incarico, ma una vera e propria missione”.

