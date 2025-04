La Team Volley Messina subisce 3 pesanti ko nel weekend

StrettoWeb

Un weekend che non sorride alle formazioni della galassia Team Volley Messina. Le tre formazioni impegnate nei campionati regionali cedono tutte e tre e non portano a casa neanche un set. Su tutti i campi si è iniziato con un minuto di silenzio per ricordare Sara Campanella e la Team Volley Messina, unendosi al mondo della pallavolo, vi tiene a precisare come ogni sport, promuove valori di rispetto, uguaglianza e collaborazione, ma purtroppo, nel contesto sociale, il femminicidio rappresenta un drammatico contrasto con questi principi. La violenza di genere, come il femminicidio, è un fenomeno che richiede impegno e consapevolezza collettiva per essere fermato. È importante che anche nel mondo dello sport, come la pallavolo, si continui a educare e sensibilizzare contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Tornando alle partite giocate la Team Volley Messina in serie C femminile cede in casa alla Liberamente AciCatena, una formazione rivale diretta per la salvezza, non aggiungendo punti in classifica, anche se la matematica non la condanna, la situazione diventa complicata. Partita che poteva essere un buon test per la C maschile in casa di Giarre, formazione in lotta per un posto ai playoff con gli uomini di coach Staiti già salvi e che non riescono a metterli in difficoltà, è stata comunque una buona occasione per fare alcune prove in vista del futuro. In entrambe le serie C infatti è stato dato spazio ai giovani con i primi punti di Chibbinesc a Giarre, atleta delle giovanili ormai aggregato da qualche settimana in prima squadra, e la convocazione ed esordio di Pino, opposta dell’Under16 che ha giocato uno spezzone di partita alla Juvara.

Domenica poi si è chiuso il lungo weekend con la partita della Pallavolo Messina in serie D femminile, per la formazione allenata da coach Triolo è arrivata un’amara sconfitta per tre set a zero, ma nei primi due capitan Tringali e compagne avrebbero potuto strappare entrambi i set alla terza della classe.

Team Volley – Liberamente AciCatena 0-3 (21-25 21-25 11-25)

Ancora condizionato nelle scelte di formazione lo staff tecnico composto da Laganà-Donato-Chitè manda in campo Sturniolo al palleggio e Barbera suo opposto, in banda D’Amico e Lo Nostro, centrali Baldaro e Gironi con Lembo libero. Convocata, ed esordirà subentrando nel terzo set, Giada Pino opposto Under16. A partita in corso ci sarà spazio anche per Irene Maggiari, Savarese e Imbesi.

Primo set che vede la formazione ospite allungare, il risveglio tardivo della Team Volley Messina compromette il parziale che va dalla parte delle etnee per 21-25. Nel secondo parziale punto a punto fino al 5-6, poi le ospiti allungano fino al 5-11, il time out locale funziona e le biancorosse si riportano in scia e restano vicine fino al 18-20. Altro allungo ospite con la Team Volley che non riesce a seguire e cede il parziale 21-25. Nel terzo dal 2-1 spengono la luce le padrone di casa che cedono dieci punti consecutivi e di fatto il parziale termina lì. Risultato finale un po’ ingeneroso 11-25.

Così coach Franco Donato al termine della sfida: “Era una partita delicata anche se il nostro campionato volge al termine e non siamo in una zona di classifica felice. Le ragazze l’hanno forse sentita un po’ di più, l’approccio è stato lento ma nei primi due set abbiamo retto il colpo. Non siamo riuscite ad applicare le indicazioni date specie in muro-difesa non contenendo a volte i loro attacchi. Nell’ultimo abbiamo staccato la spina, non mi sento molto soddisfatto, ci dovremo applicare di più nelle ultime due sfide che ci restano da giocare. Nonostante le assenze, oggi eravamo davvero contate, seguendo le indicazioni della società non ci siamo rinforzati pescando dall’esterno ma anzi abbiamo portato avanti la linea giovane pescando dai nostri vivai. Abbiamo già atlete dell’Under 18 e oggi è toccato ad un’atleta dell’Under 16”.

L’opposto Giada Pino dopo l’esordio in serie C: “Sono stata molto emozionata e le ragazze sono state simpatiche ed accoglienti con me. Mi sono divertita molto anche se il risultato non è stato come ci aspettavamo ma ringrazio tutti. Ancora sono piccola, gioco nelle giovanili e quindi vado avanti a piccoli passi”.

Giarre – Ambiente Lab Team Volley 3-0 (25-18 25-15 25-17)

Per l’impegno in trasferta coach Staiti sceglie di puntare su Grimaldi-Caravello sulla diagonale palleggiatore-opposto, Spavara e Arena in posto 4 con Sethupathi e Scimone al centro, capitan Germanà schierato nel ruolo di libero. A partita in corso c’è stato modo di dar spazio ai tanti giovani della panchina, su tutti Chibbinesc che ha trovato anche i suoi primi punti in serie C.

Nel primo parziale le due formazioni viaggiano punto a punto e l’equilibrio dura fino alla seconda fase del set, dal 17 pari però qualche errore di Messina permette a Giarre di allungare nel finale sul 25-18, secondo parziale in cui i padroni di casa riescono a prendere margine, la reazione ospite non arriva e il set si chiude 25-15. Nel terzo spazio alle rotazioni nella panchina della Team Volley, il set comunque terminerà in favore dei più esperti e completi giocatori di Giarre che chiudono 25-17.

Pallavolo Messina – Torregrotta 0-3 (23-25 24-26 21-25)

Partita sulla carta complicata ma che la Pallavolo Messina ben interpreta nei primi due parziali mettendo alle strette il Torregrotta. Coach Triolo si affida nel primo set a Zuco-Di Blasi sulla diagonale palleggiatore-opposto, Tringali e Ruggeri schiacciatrici, al centro Puglisi e D’Alia ad alternarsi con il libero Fulci. Nel primo set le due formazioni viaggiano praticamente punto a punto fino al 20 pari, allungo ospite sul 20-22, ma c’è la reazione locale. Le due squadre arrivano al 23-23 ma Torregrotta riesce a portare dalla sua il set alla battute finali.

Nel secondo iniziano meglio le padrone di casa, che allungano sul 13-9 ma subiscono cinque punti consecutivi dal Torregrotta. Iniziano i cambi sulla panchina della Pallavolo Messina ma le ospiti allungano sul 15-22. Sembra finita ma arriva la reazione delle biancorosse che operano una grande rimonta sul 24-23, fallito però il set point Torregrotta ne approfitta e si porta avanti due set a zero (24-26). Storia simile al primo nel terzo set, sfida equilibrata fino alle fasi finali, dal 19-20 break ospite sul 20-23 e partita che si chiude sul 21-25.

Risultati 20ª giornata e classifica serie C femminile girone B

Golden Volley – Teams Volley Catania 3-0

Pallavolo Oliveri – Ssd UniMe 1-3

Nino Romano – Zafferana 0-3

Team Volley – Liberamente AciCatena 0-3

Volley 96 – Santa Teresa 3-1

Riposava: Messina Volley

Classifica

Pallavolo Zafferana 54 Messina Volley 45 Polisportiva Nino Romano 41 Golden Volley 33 Volley ’96 28 Santa Teresa 26 Liberamente Aci Catena 20 Ssd UniMe 17 Pallavolo Oliveri 14 Teams Volley Catania 12 Team Volley Messina 10

Risultati 16ª giornata e classifica serie C maschile girone B

Viagrande – Jonica Volley 0-3

Giarre – Ambiente Lab Team Volley 3-0

Gela – Gs Pozzallo 3-0

Agira – Pedara 3-0

Paternò – Modica 3-0

Classifica

Jonica Volley Santa Teresa 48 punti Giarre 38 Gs Pozzallo 36 Gela 33 Agira 24 Ambiente Lab Team Volley 18 Paternò Volley 14 Pedara Volley 13 Modica, Viagrande 8

Risultati 20ª giornata e classifica serie D femminile girone B

Randazzo – Barcellona 3-1

Zafferana – Giardini del Volley 3-0

Viagrande -Nebrodi 1-3

Pallavolo Messina – Torregrotta 0-3

Roccalumera – Pgs Juvenilia 2-3

Riposavano: Akis e Libertas

Classifica

New Randazzo Volley 45 Zafferana Volley 41 New Volley Team Torregrotta 35 Barcellona 33 Giardini del Volley 30 Akis Volley, Nebrodi Volley 25 Pgs Juvenilia 23 Libertas Volley Messina 15 Universal Viagrande 13 Roccalumera Pallavolo 11 Pallavolo Messina 7

