La NBC celebra Meloni: “ambasciatrice e speranza UE con Trump”

E’ ”un difficile equilibrio tra la sua famiglia politica nell’Unione europea e il suo amico alla Casa Bianca” quello che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni cercherà di raggiungere durante il suo incontro oggi a Washington con il presidente americano Donald Trump. Lo scrive la NBC in un’analisi sulla missione di Meloni, descrivendo il premier italiano come ”ambasciatrice non ufficiale della Ue” e sottolineando che la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen non ha mai parlato con Trump. Il famoso broadcaster american sottolinea come anche chi non è d’accordo con l’agenda interna di Meloni, ora spera che il premier possa giocare un ruolo ponte con Washington.

“Tutti lo sperano, ma nessuno sa cosa riuscirà a realizzare“, ha detto alla NBC Charles Grant, direttore e fondatore del think tank Center for European Reform. Nonostante il rapporto di Meloni con Trump, Grant ha ricordato che anche l’Italia ”è nei guai” rispetto alla richiesta americana di aumentare la spesa per la difesa e al deficit commerciale di 45 miliardi di dollari con gli Stati Uniti e che è vulnerabile ai dazi USA. ”Resta da vedere se il suo fascino personale riuscirà a superare questi problemi, ma sono sicuro che ci proverà”, ha detto Grant di Meloni.

