Kairos Racing trionfa nella 2H Endurance Interprovinciale | FOTO

Ha riservato emozioni in serie la gara organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, secondo atto del Campionato Interprovinciale in collaborazione con il circuito di Ispica. Vince la coppia composta da Giovanni Rizzo e Davide Campione. Secondo posto per Gattopardo, al terzo Trinacria RT. Una battaglia all’ultimo respiro. Kairos Racing si aggiudica la 2H Endurance Interprovinciale al Kartodromo di Messina.

Gara al cardiopalma nella seconda delle quattro prove valide per il Campionato che si svolge in collaborazione con il circuito di Ispica, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. La coppia di piloti composta da Giovanni Rizzo e Davide Campione, guidati dal team manager Salvatore Villa con Laura Sanò, festeggia una vittoria spettacolare, attesa a lungo, precedendo al traguardo, letteralmente di un soffio, Gattopardo.

L’appuntamento con la specialità a squadre (18 team iscritti) riserva emozioni in serie. Dopo il briefing e il sorteggio dei kart, si è vissuto un pomeriggio di grande intensità, tra strategie e sorpassi che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Adrenalina a mille sin dalle qualifiche di 10’. Pole position conquistata da Riccardo Bartolotta (Trinacria RT) con il tempo di 37.147, facendo meglio di Giaguaro. Gattopardo e Leopard scattano in seconda fila. AF Sport e Racer Speed davanti, rispettivamente, in F2 e F3. Al via strepitosa partenza di Gattopardo dalla terza posizione con Pietro Grima che prende il largo, a ruota Davide Campione per Kairos Racing. Nella F2 AF Sport mantiene la testa, alle sue spalle MRT Thunder. Trascorsa mezz’ora, comanda saldamente Gattopardo su Speed. Nella F2 MRT Thunder si prende la prima piazza, dietro c’è STP Driver, in F3 Racer Speed tallonato da Meta Racing Team.

A metà gara Gattopardo vanta 11” di margine nei confronti di Trinacria RT, poi Leopard, tutti con due pit stop sostenuti. MRT Thunder e Meta Racing Team conducono nelle altre categorie. Comincia, intanto, a piovere. Trinacria RT (3) e soprattutto Leopard (5) anticipano le soste rispetto ai rivali. Quando mancano trenta minuti alla fine, Gattopardo ha 6” su Kairos Racing, poi Giaguaro, con 3 pit ciascuno. Il team leader della corsa aumenta successivamente il margine. Strategia di fatto in fotocopia adottata da Gattopardo, Giaguaro e Kairos Racing, a quota 5 pit. Si verso il rush finale. La svolta avviene a 12’ dal termine con Kairos Racing che balza in testa, a parità di soste, su Gattopardo e Giaguaro. Dopo il sesto ed ultimo pit affrontato dai team della classe regina si decide tutto praticamente in volata. Kairos Racing esce fuori dai box davanti a Gattopardo. Trinacria RT e Leopard si giocano il gradino più basso del podio. MRT Thunder in F2 chiamato a gestire il vantaggio, Racer Speed in F3 deve tenere a bada gli inseguitori.

Kairos Racing resiste e Giovanni Rizzo passa per primo alla bandiera a scacchi, dopo 161 giri percorsi, chiudendo all’arrivo con 0.296 su Gattopardo (Pietro Grima e Fabrizio Anello). Per Rizzo e il compagno di squadra Davide Campione, trionfatori della 2H Endurance Interprovinciale, anche la soddisfazione del best lap della gara in 37.000. Trinacria RT (Riccardo Bartolotta e Lorenzo Tappa) è terza ad un giro, premiata dalla rimonta finale. Quarto posto nella F1 per Leopard (Valentino Fusco e Sara La Fauci), poi nell’ordine Giaguaro (Mirko Chiarenza e Riccardo Irrera), Speed (Davide Ruggeri e Daniele Zumbo) e STP Racing (Andrea Catarro e Daniele Leopardi).

Nella F2 il successo di MRT Thunder, protagonisti i sempre più convincenti Federico Miduri e Massimiliano D’Angelo, autori di una splendida prestazione in 155 giri. Piazza d’onore per Vulcan RT (Milo Barbera e Giuseppe Greco), mentre AF Sport (Alice Di Bella e Vincenzo Pino) termina terza. STP Driver (Aurora Costa e Daniele Latteri) quarto. Nella F3 a spuntarla è Racer Speed, con i bravi Samuel Cerrito e Christian De Salvo che, in 153 giri, prevalgono sull’agguerrita concorrenza. Meta Racing Team (Antonio Napoli e Alessio Smeriglio) secondo a 4.394, MRT Moon (Andrea Brusca e Andrea Cardile) terzo. Seguono MRT Sirius (Stefan Cazacu e Gaetano Vecchio), MRT Nova (Antonino Cucuzza e Vittorio Strano), STP Rookie (Alessandro Costa e Pasquale Malvaso) e Elettra RT (Angelo Di Mauro e Massimo Misuriello).

A conclusione dell’evento sono stati i premiati i primi tre team classificati di F1, F2 e F3, il pilota che ha ottenuto la pole position e il “best lap” assoluto della manifestazione. Il punteggio del Campionato Endurance interno, che tiene conto esclusivamente delle gare disputate sul circuito di Messina, è stato attribuito per la 2H utilizzando il simulatore dei punti SWS al 100%. Il 17 maggio a Ispica e l’11 ottobre al Kartodromo di Messina in calendario le altre due tappe valide per il Campionato Endurance Interprovinciale 2025.

