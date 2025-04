Irto annuncia Elly Schlein in Calabria, ma interviene Cannizzaro: “teatrino ridicolo e vergognoso”

StrettoWeb

Nicola Irto ha annunciato l’arrivo in Calabria di Elly Schlein per parlare di sanità, tema su cui il centro sinistra locale e regionale accusa l’opposta fazione politica da tempo. Su questo annuncio è intervenuto il deputato Francesco Cannizzaro, che non le ha mandate a dire, rispondendo piccato sui social: “UDITE, UDITE… NOTIZIA IMPORTANTE: il Segretario regionale del PD annuncia in pompa magna l’arrivo in Calabria di Elly Schlein, affinché tocchi con mano i problemi della Sanità. TEATRINO RIDICOLO E VERGOGNOSO. Il PD ha piena contezza delle condizioni degli ospedali calabresi, visto che per quasi un decennio HANNO SCELTO LORO (o gli “amici” del 5Stelle) i commissari della sanità in Calabria. Erano gli stessi anni in cui i bilanci si scrivevano ancora a penna e si smarrivano i piani sanitari… Non vediamo l’ora di dare il benvenuto in Calabria al Segretario nazionale del PD”.

