Interventi di scerbatura in varie vie, la viabilità a Messina

Da lunedì 5 maggio, nelle fasce orarie 6-14, 20-6 e 22-6, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade del territorio di Messina. Le attività interesseranno l’area nord, dalle 20 alle 6, da lunedì 5 sino a mercoledì 14 maggio: tratti di via Lago Grande, via Circuito, Circonvallazione Tirrena/contrada Torre Bianca, piazza dell’Autonomia Siciliana, rettilineo Granatari e via Leopoldo Nicotra (dalle 6 alle 14); la zona del quadrilatero di via Piemonte, dalle 6 alle 14 di venerdì 16 e sabato 17 maggio, con secondo intervento 17 e 18 settembre 2025: vie Sicilia entrambi i lati, tratti di viale Europa, vie Catania e Piemonte; la cortina del Porto – villa Thalatta, dalle 22 alle 6 di giovedì 22 maggio, con secondo intervento il 6 ottobre 2025: tratti di via Vittorio Emanuele II lati monte e mare; valle degli Angeli e villa Quiete dalle 6 alle 14 dell’8 e 9 luglio, con secondo intervento 21 e 22 novembre 2025: tratti delle vie Candore, Tranquilla, Carità, Serena, Fermezza, Pazienza, Rampa Indulgenza, Temperanza e Fratellanza; zona San Paolo, dalle 6 alle 14 del 22 luglio, con secondo intervento 15 ottobre 2025: via Suor Maria Giannetto, da ponte autostrada all’incrocio del viale della Marina Russa; zone Cristo Re, dalle 6 alle 14 di sabato 31 maggio, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 giugno, con secondo intervento 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 28 ottobre.

Altre vie

Altre vie: a Rocca Guelfonia e tratti delle vie Santa Eustochia, Grattoni, Santo Stefano, Calamech, dei Pericolanti, Santa Chiara, viale Boccetta lato sud, vie Nicotra e delle Carceri, piazza Basicò, vie Salita Montevergine, San Paolo, Monsignore Bruno Francesco, Saccano, Faustina e Tartullo, dei Pericolanti, primo parcheggio a destra di via Dino e Clarenza, vie Carrai e Amari; zona fondo Sterio, dalle 6 alle 14 di giovedì 15 e venerdì 16 maggio, con secondo intervento il 15 e 16 settembre 2025: tratti delle vie Puntale Arena, Adda, Isacco e salita Castellaccio; viale Boccetta, dalle 22 alle 6, il 22 e 23 luglio 2025, con secondo intervento il 27 e il 29 settembre: viale Boccetta lato sud dall’incrocio viale Principe Umberto all’incrocio del corso Cavour (compreso spartitraffico) e viale Boccetta lato nord dall’incrocio di via Garibaldi all’incrocio con il viale Regina Margherita, compreso spartitraffico; contrada Noviziato, dalle 6 alle 14 di venerdì 2 maggio, con secondo intervento l’1 settembre 2025: via Noviziato entrambi i lati, dall’incrocio di viale Italia all’incrocio di piazza Trombetta; zona Messina 2, dalle 6 alle 14, 11 e 12 giugno, con secondo intervento 29 e 30 settembre 2025: salita Petrazza entrambi i lati dall’incrocio salita Montesanto a fine via e salita Montesanto entrambi i lati dall’incrocio salita Petrazza al numero civico 22.

Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

