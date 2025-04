L’Inter non si ferma: dopo il colpaccio Champions arriva il tris al Cagliari, Inzaghi a +6 sul Napoli

StrettoWeb

L’Inter batte il Cagliari e non era scontato, per i nerazzurri, qualche giorno dopo l’impresa tedesca in Champions League, in casa del Bayern Monaco. E invece, Inzaghi, anche con diverse seconde linee, tiene la barra dritta e chiude la pratica agilmente. A San Siro finisce 3-1 e con questo successo, in attesa del Napoli, i nerazzurri vanno intanto a +6, quando mancano 5 giornate. La questione Scudetto non è ancora chiusa, ma l’Inter è sempre più vicina alla vittoria campionato, nonché ancora in corsa per un Triplete che Inzaghi sogna; anzi, a cui Inzaghi ambisce.

I meriti, in fondo, sono tutti suoi. I meriti di questo percorso, i meriti di una barra tenuta sempre dritta. Anche oggi una prova dominante, una prova di forza senza discussione. Prima mezz’ora devastante, con l’uno-due Arnautovic-Lautaro. Il primo conclude una grande azione nello stretto con energia, il secondo batte il portiere con uno scavetto dopo un filtrante in profondità. Accorcia il Cagliari in avvio di ripresa con Piccoli, che schiaccia di testa, ma sempre di testa è Bisseck a fare 3-1 su corner.

L’Inter vince e, ribadiamo, non era scontato. Al momento è a +6, è più vicina allo Scudetto, è favorita per il passaggio in semifinale di Champions, è anche in semifinale di Coppa Italia, può puntare a vincere tutto. Inzaghi è vicino a ottenere due Scudetti di fila, roba che in Serie A non si vede da qualche anno, dai tempi della Juve (2019-2020 l’ultima volta, dopo 9 scudetti di fila). Roba che in casa Inter non si vede da anni e anni, quelli del Triplete appunto (2009-2010 l’ultimo di 5 titoli consecutivi). L’allenatore ha avuto il merito di rigenerare giocatori dati per finiti (a partire da Calhanoglu), valorizzare giovani interessanti e semi-sconosciuti, nonché calciatori provenienti da squadre minori. E tutto sempre in silenzio e subendo critiche ingiuste, nonostante sia l’allenatore italiano più vincente degli ultimi anni.

Risultati Serie A 32ª Giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.45

Udinese-Milan 0-4

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Venezia-Monza 1-0

Ore 18.00

Inter-Cagliari 3-1

Ore 20.45

Juventus-Lecce

Domenica 13 aprile

Ore 12.30

Atalanta-Bologna

Ore 15.00

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Ore 18.00

Como-Torino

Ore 20.45

Lazio-Roma

Lunedì 14 aprile

Ore 20.45

Napoli-Empoli

Classifica Serie A

Inter 71* Napoli 65 Atalanta 58 Bologna 57 Juventus 56 Lazio 55 Roma 53 Fiorentina 52 Milan 51* Torino 40 Udinese 40* Genoa 38 Como 33 Verona 31 Cagliari 30* Parma 27 Lecce 26 Empoli 24 Venezia 24* Monza 15*

* Una partita in più

Programma 33ª Giornata Serie A

Sabato 19 aprile

Ore 15:00

Lecce-Como

Ore 18:00

Monza-Napoli

Ore 20:45

Roma-Verona

Domenica 20 aprile

Ore 15:00

Empoli-Venezia

Ore 18:00

Bologna-Inter

Ore 20:45

Milan-Atalanta

Lunedì 21 aprile

Ore 12:30

Torino-Udinese

Ore 15:00

Cagliari-Fiorentina

Ore 18:00

Genoa-Lazio

Ore 20:45

Parma-Juventus

