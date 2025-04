Ingroia a tutto campo: “lo scioglimento dei comuni spesso ha fatto più danni che altro”

StrettoWeb

Scioglimento comuni, Ingroia: “spesso ha fatto danni”

“Scioglimento dei comuni? È un istituto a cui molti di noi hanno creduto, compreso il sottoscritto, ma credo che spesso abbia fatto più danni che altro. È stato usato in modo indiscriminato e ha creato problemi. Al Ministro Matteo Piantedosi come voto per ora do 5”, ha dichiarato Antonio Ingroia, avvocato ed ex magistrato intervistato dal giornalista Klaus Davi per il suo web talk YouTube KlausCondicio.

Trump, Ingroia: “sulla guerra in Ucraina il suo ruolo è positivo”

“Donald Trump è simbolo della discontinuità e credo che sulla vicenda della guerra in Ucraina stia svolgendo un ruolo importante e positivo”, ha dichiarato Antonio Ingroia, avvocato ed ex magistrato intervistato dal giornalista Klaus Davi per il suo web talk YouTube KlausCondicio .

Inchiesta ultras, Ingroia: “Marcello Viola è una garanzia”

“I precedenti procuratori che avevano trattato il caso ultras erano esperti di reati contro la Pubblica Amministrazione e di reati finanziari. L’insediamento del Procuratore Marcello Viola è una garanzia sul piano del contrasto alle mafie al nord”, ha dichiarato Antonio Ingroia, avvocato ed ex magistrato intervistato dal giornalista Klaus Davi per il suo web talk YouTube KlausCondicio.

Iinchiesta ultras, Ingroia: “vendetta dei Bellocco non ci sarà”

“Non mi sembra ci sia stata una vendetta dei Bellocco, non si è aperta una faida e le intercettazioni che abbiamo ascoltato hanno coinciso con sfoghi momentanei in un mondo di un’altra epoca che ricorda molto il far west. La vendetta la ritengo improbabile: ora sarebbe tutto troppo allo scoperto e sono state prese delle decisioni – compresa quella di nominare me come avvocato di parte civile della vedova di Antonio Bellocco – che indicano una scelta di campo ben precisa”, ha dichiarato Antonio Ingroia, avvocato ed ex magistrato intervistato dal giornalista Klaus Davi per il suo web talk YouTube KlausCondicio.

Inchiesta ultras, Ingroia: “Beretta collaboratore? Capiremo di che tipo di collaborazione si tratta”

“Leggo che Andrea Beretta sta collaborando con la giustizia, ma bisognerà capire che tipo di è tale collaborazione e se sia autentica e di spessore”, ha dichiarato Antonio Ingroia, avvocato ed ex magistrato intervistato dal giornalista Klaus Davi per il suo web talk YouTube KlausCondicio.

Inchiesta ultras, Ingroia: “club parti civili? Non avevano scelta”

“Un dato importante da sottolineare nell’inchiesta sugli ultras è che i club si siano costituiti come parti civili. Se non l’avessero fatto sarebbe stato molto grave e che io sappia non sono emersi coinvolgimenti dei club in senso globale. Poi va detto che ciò riguarda tutte le tifoserie nella storia, non solo Milan e Inter. È comunque importante che l’abbiano fatto. Mi auguro che i colleghi che rappresentano le parti civili siano incisivi e non sia solo una parte di facciata”, ha dichiarato Antonio Ingroia, avvocato ed ex magistrato intervistato dal giornalista Klaus Davi per il suo web talk YouTube KlausCondicio.

Inchiesta ultras, Ingroia: “Beretta era sotto effetto di stupefacenti? difficile verificarlo”

“Andrea Beretta sotto effetto di stupefacenti in occasione dell’omicidio di Antonio Bellocco? Bella domanda, non so se ci sia la possibilità di verificarlo. Di certo c’è un accanimento allucinante. Che fosse drogato mentre infieriva contro Bellocco non posso affermarlo come non posso escluderlo. Fatto sta che quando ha deciso di andare armato all’incontro era perfettamente in sè ed è evidente il disegno criminale”, ha dichiarato Antonio Ingroia, avvocato ed ex magistrato intervistato dal giornalista Klaus Davi per il suo web talk YouTube KlausCondicio.

Inchiesta ultras, Ingroia: “con Beretta procura Milano ha usato mano leggera”

“Come emerge anche dall’ordinanza di custodia cautelare l’ex capo ultras dell’Inter Andrea Beretta non era solo un energumeno che era andato all’incontro con Antonio Bellocco per difendersi, ma era stato mandante di un altro omicidio per il quale, peraltro, aveva tradito il suo capo (Vittorio Boiocchi). Era infatti il suo braccio destro e ne ha ordinato l’omicidio. La procura di Milano secondo me ha usato la mano leggera nei riguardi di Beretta non contestando nessuna delle aggravanti. Capisco che stia collaborando con la giustizia ma dire che non ci sia premeditazione, né l’aggravante della crudeltà mi pare un po’ troppo”, ha dichiarato Antonio Ingroia, avvocato ed ex magistrato intervistato dal giornalista Klaus Davi per il suo web talk YouTube KlausCondicio.

