Ingroia su Meloni: “7,5 come premier, ma solo 5+ nella lotta alla mafia”

“Giorgia Meloni? Come politico complessivamente le do un 7 e mezzo, ma per quanto riguarda la lotta alla mafia le do 5+. All’inizio ho visto dei buoni auspici, poi si è un po’ persa, ho visto pochi fatti. Mi sembra che le riforme e le controriforme della giustizia non siano all’altezza delle aspettative e disarmino la magistratura. Ma complessivamente la premier è un politico molto abile sul tema lotta alla mafia”, ha dichiarato Antonio Ingroia, avvocato ed ex magistrato intervistato dal giornalista Klaus Davi per il suo web talk YouTube KlausCondicio.

