Grave incidente in Sicilia: travolto da un furgone, 50enne in ospedale

Grave incidente in Sicilia dove un uomo di 50 anni è ricoverato in ospedale dopo essere stato travolto da un furgone a Modica, in provincia di Ragusa. Il malcapitato stava attraversando la strada quando è sopraggiunto un mezzo che lo ha investito. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasferito l’uomo al nosocomio, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

